Отправленная Индии международная помощь не поступает в больницы — СNN

Направлена ​​Индии международная помощь в связи со вспышкой COVID-19 в стране задерживается в аэропорту и не поступает в больницы.

Источник: CNN

Детали: На прошлой неделе в Индии начали прибывать самолеты с аппаратами искусственной вентиляции легких, кислородом и противовирусными препаратами. В то же время, в течение дней большая часть груза была в ангарах аэропорта, пока больницы требовали больше провизии. Медицинские работники и местные чиновники по-прежнему сообщают о нехватке необходимого.

Руководство Индии категорически опровергло любые задержки, заявив, что установило "упорядоченный механизм" для распределения помощи. В Министерстве здравоохранения страны говорят, что почти 4 миллиона подаренных медикаментов и оборудования уже переданы в 38 медицинских учреждений по всей стране. Но на местах утверждают, что правительство практически не сообщало о том, как и когда они получат помощь.

Как сообщается, одна из проблем распределения помощи заключается в том, что у правительства не было протоколов до получения помощи, и ему пришлось быстро создать руководящие принципы по распределению и координации. Правительству надо было семь дней, чтобы создать механизм распределения поставок по штатам.

По прибытии в Индию помощь поступает в Индийское общество Красного Креста, которое тесно сотрудничает с правительством. Красный Крест работает с таможней для утверждения товаров. После таможни предметы передают в министерство и государственному производителю медицинских товаров HLL Lifecare, который занимается транспортировкой помощи до конечного пункта назначения.

В CNN отмечают, что это масштабная логистическая задача, потому что "материалы из-за рубежа сейчас поступают в различных количествах, спецификациях и в разное время", и "во многих случаях" тип или количество предметов помощи не соответствуют инвентарному списку, предоставленному иностранным донором.

Напомним: