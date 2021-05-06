Отправленная Индии международная помощь не поступает в больницы — СNN
Направлена Индии международная помощь в связи со вспышкой COVID-19 в стране задерживается в аэропорту и не поступает в больницы.
Источник: CNN
Детали: На прошлой неделе в Индии начали прибывать самолеты с аппаратами искусственной вентиляции легких, кислородом и противовирусными препаратами. В то же время, в течение дней большая часть груза была в ангарах аэропорта, пока больницы требовали больше провизии. Медицинские работники и местные чиновники по-прежнему сообщают о нехватке необходимого.
Руководство Индии категорически опровергло любые задержки, заявив, что установило "упорядоченный механизм" для распределения помощи. В Министерстве здравоохранения страны говорят, что почти 4 миллиона подаренных медикаментов и оборудования уже переданы в 38 медицинских учреждений по всей стране. Но на местах утверждают, что правительство практически не сообщало о том, как и когда они получат помощь.
Как сообщается, одна из проблем распределения помощи заключается в том, что у правительства не было протоколов до получения помощи, и ему пришлось быстро создать руководящие принципы по распределению и координации. Правительству надо было семь дней, чтобы создать механизм распределения поставок по штатам.
По прибытии в Индию помощь поступает в Индийское общество Красного Креста, которое тесно сотрудничает с правительством. Красный Крест работает с таможней для утверждения товаров. После таможни предметы передают в министерство и государственному производителю медицинских товаров HLL Lifecare, который занимается транспортировкой помощи до конечного пункта назначения.
В CNN отмечают, что это масштабная логистическая задача, потому что "материалы из-за рубежа сейчас поступают в различных количествах, спецификациях и в разное время", и "во многих случаях" тип или количество предметов помощи не соответствуют инвентарному списку, предоставленному иностранным донором.
Напомним:
- Индия является одним из эпицентров пандемии в мире. Ежедневно на Индию приходится около трети всех выявленных в мире случаев COVID-19. Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что страна столкнулась с "цунами" заражений.
- 1 мая половину всех COVID-больных мира обнаружили в Индии. Смертность от инфекции подскочила до рекордных 3689 случаев в сутки.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка COVID-19 в Индии была вызвана "идеальным штормом" массовых собраний, более заразными штаммами и низким уровнем вакцинации.
- Ряд европейских стран, Пакистан и США отправляют Индии помощь.