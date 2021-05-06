Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Отправленная Индии международная помощь не поступает в больницы — СNN

Четверг, 6 мая 2021, 02:22
Atul Loke for TIME

Направлена ​​Индии международная помощь в связи со вспышкой COVID-19 в стране задерживается в аэропорту и не поступает в больницы.

Источник: CNN

Детали: На прошлой неделе в Индии начали прибывать самолеты с аппаратами искусственной вентиляции легких, кислородом и противовирусными препаратами. В то же время, в течение дней большая часть груза была в ангарах аэропорта, пока больницы требовали больше провизии. Медицинские работники и местные чиновники по-прежнему сообщают о нехватке необходимого.

Руководство Индии категорически опровергло любые задержки, заявив, что установило "упорядоченный механизм" для распределения помощи. В Министерстве здравоохранения страны говорят, что почти 4 миллиона подаренных медикаментов и оборудования уже переданы в 38 медицинских учреждений по всей стране. Но на местах утверждают, что правительство практически не сообщало о том, как и когда они получат помощь.

Как сообщается, одна из проблем распределения помощи заключается в том, что у правительства не было протоколов до получения помощи, и ему пришлось быстро создать руководящие принципы по распределению и координации. Правительству надо было семь дней, чтобы создать механизм распределения поставок по штатам.

По прибытии в Индию помощь поступает в Индийское общество Красного Креста, которое тесно сотрудничает с правительством. Красный Крест работает с таможней для утверждения товаров. После таможни предметы передают в министерство и государственному производителю медицинских товаров HLL Lifecare, который занимается транспортировкой помощи до конечного пункта назначения.

В CNN отмечают, что это масштабная логистическая задача, потому что "материалы из-за рубежа сейчас поступают в различных количествах, спецификациях и в разное время", и "во многих случаях" тип или количество предметов помощи не соответствуют инвентарному списку, предоставленному иностранным донором.

Напомним:

  • Индия является одним из эпицентров пандемии в мире. Ежедневно на Индию приходится около трети всех выявленных в мире случаев COVID-19. Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что страна столкнулась с "цунами" заражений.
  • 1 мая половину всех COVID-больных мира обнаружили в Индии. Смертность от инфекции подскочила до рекордных 3689 случаев в сутки.
  • Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка COVID-19 в Индии была вызвана "идеальным штормом" массовых собраний, более заразными штаммами и низким уровнем вакцинации.
  • Ряд европейских стран, Пакистан и США отправляют Индии помощь.

Темы: Индиякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Лиге Чемпионов будет английский финал

Зеленский констатировал отсутствие мирных договоренностей с РФ

видео Лукашенко показал Додону "любимый дворец" и рассказал о страусах

Венецианка дала срочное заключение о законопроекте Зеленского про ВСП

Новости 5 мая: Вирастюк без мандата, свежие политические рейтинги

В Испании заявили о задержании украинца, причастного к убийству силовиков на Майдане

Все новости...
Индия
Делегация Индии в Лондоне самоизолировалась и подключится к министрам  G7 виртуально
Индийский вариант коронавируса добрался до Польши
Индийский штамм коронавируса обнаружили в Малайзии
Последние новости
02:22
Отправленная Индии международная помощь не поступает в больницы — СNN
01:15
Блинкен прибыл в Киев
00:37
В США поддержали отказ от правил интеллектуальной собственности для COVID-вакцин
23:56
В Лиге Чемпионов будет английский финал
23:52
Об агрессии РФ и реформах - Госдеп опубликовал заявление к визиту Блинкена в Киев
23:41
Главы МИД G7 призывали Лукашенко провести новые выборы
23:17
Боевики стреляли из гранатометов: защитник получил ранение
23:08
ФотоНаемники выпустили ракету, которая стала причиной пожара возле Попасной
22:29
Зеленский констатировал отсутствие мирных договоренностей с РФ
22:14
видео Лукашенко показал Додону "любимый дворец" и рассказал о страусах
Все новости...