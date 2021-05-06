Задержанному ФСБ Есипенко инкриминируют еще одну статью

Задержанному в оккупированном Россией Крыму фрилансеру Владиславу Есипенко инкриминируют еще одну статью - о незаконном приобретении и ношении оружия или боеприпасов.

Источник: жена Есипенко Екатерина "Крымской правозащитной группе"

Детали: Как отмечается, к обвинению Есипенко добавилась ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Ранее журналиста обвиняли только по ст. 223.1. УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переработка или ремонт взрывных устройств).

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