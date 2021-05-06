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Задержанному ФСБ Есипенко инкриминируют еще одну статью

Четверг, 6 мая 2021, 03:03
Задержанному ФСБ Есипенко инкриминируют еще одну статью
ФСБ РФ

Задержанному в оккупированном Россией Крыму фрилансеру Владиславу Есипенко инкриминируют еще одну статью - о незаконном приобретении и ношении оружия или боеприпасов.

Источник: жена Есипенко Екатерина "Крымской правозащитной группе"

Детали: Как отмечается, к обвинению Есипенко добавилась ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Ранее журналиста обвиняли только по ст. 223.1. УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переработка или ремонт взрывных устройств).

Предыстория:

  • 16 марта в России сообщили, что в Крыму ФСБ задержала россиянина Есипенко В.Л., который якобы собирал информацию о местах массового пребывания людей и имел в своем автомобиле взрывное устройство. В ФСБ заявили, что относительно Есипенко возбуждено уголовное дело.
  • Сам Есипенко якобы рассказал, что информацию он собирал по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента Службы внешней разведки Украины полковника Кравчука.
  • МИД Украины требует от России отпустить Есипенко. Также задержание Есипенко осудило посольство США в Киеве.
  • 24 марта стало известно, что сотрудники ФСБ два дня пытали Есипенко током. Таким образом ФСБ заставила Есипенко дать показания и озвучить их в интервью с генеральным продюсером местного телеканала "Крим24" Олегом Крючковым. В интервью Есипенко говорит, что перевозил в своей машине взрывное устройство, а также отправлял снятые в Крыму видео в редакцию "Крым.Реалии" и в Службу внешней разведки Украины.
  • Также сотрудники ФСБ незаконно отобрали слюну Есипенко для проведения биологической экспертизы.

Темы: КрымРосcия
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