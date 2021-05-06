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В Индии зафиксировали рекорд заражений и смертей от COVID-19

Четверг, 6 мая 2021, 05:30
В Индии зафиксировали рекорд заражений и смертей от COVID-19

За сутки 4 мая в мире зафиксировали 836 960 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 412 618 новых заражений - рекордное количество больных за все время пандемии. 75 652 случаев в Бразилии, а 46 129 - в США.

 

Кроме того, в Турции - 26 476 случаев, во Франции - 26 тысяч.

 

Украина находится на 27 месте в мире с 2576 заражениями - между Бельгией (2731) и Коста-Рикой (2555). Среди европейских стран Украина - на 9 месте.

Умерли за сутки 14 260 больных в мире. Из них в Индии - 3 982 (также рекорд за время пандемии). По ежедневному количеству смертей Украина на 18 месте в мире и на 8 - в Европе.

 

Выздоровели от коронавируса 133,9 млн человек, еще болеют - 18,5 млн.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 4 мая в Украине:

  • зафиксировали 2576 новых случаев COVID-19;
  • госпитализировали 1671 больного;
  • умер 161 человек;
  • выздоровели 7 728 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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