В Индии зафиксировали рекорд заражений и смертей от COVID-19
За сутки 4 мая в мире зафиксировали 836 960 новых случаев COVID-19.
Источник: Worldometers
Детали: В частности, в Индии - 412 618 новых заражений - рекордное количество больных за все время пандемии. 75 652 случаев в Бразилии, а 46 129 - в США.
Кроме того, в Турции - 26 476 случаев, во Франции - 26 тысяч.
Украина находится на 27 месте в мире с 2576 заражениями - между Бельгией (2731) и Коста-Рикой (2555). Среди европейских стран Украина - на 9 месте.
Умерли за сутки 14 260 больных в мире. Из них в Индии - 3 982 (также рекорд за время пандемии). По ежедневному количеству смертей Украина на 18 месте в мире и на 8 - в Европе.
Выздоровели от коронавируса 133,9 млн человек, еще болеют - 18,5 млн.
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Напомним: 4 мая в Украине:
- зафиксировали 2576 новых случаев COVID-19;
- госпитализировали 1671 больного;
- умер 161 человек;
- выздоровели 7 728 человек.