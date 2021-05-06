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В Колумбии длятся антиправительственные протесты, полиция применяет ружья

Четверг, 6 мая 2021, 06:20
DPA / S. ACERO

23 протестующих и один полицейский были убиты во время беспорядков в Колумбии, начавшихся с забастовки из-за непопулярной налоговой реформы.

Источник: The Guardian

Детали: В частности, в городе Кали, центре беспорядков, за последнюю неделю были убиты не менее 11 участников протеста.

Издание отмечает, что протесты переросли в "вспышку гнева по поводу бедности, углубившейся пандемией, нарушения прав человека и жесткого ответа власти на протесты".

В среду десятки тысяч людей прошли маршем через столицу страны Боготу. Несколько сотен собрались на площади Боливар на в основном мирную демонстрацию, однако некоторые бросали камни. Полиция разогнала толпу слезоточивым газом и светосигнального оборудованием.

Десятки протестующих и полицейских пострадали во время столкновений на бедных южных окраинах Боготы. По словам городских властей, толпа разрушил 25 полицейских будок, одна из которых загорелась и пять полицейских получили ранения.

Кроме того, демонстранты блокировали дороги и писавших антиправительственные лозунги на асфальте, а другие стучали сковородками и кастрюлями из окон.

Видео, проанализированные Amnesty International, подтвердили, что полиция использовала смертоносное оружие, в том числе винтовки и полуавтоматические ружья, против протестующих по всей стране.

Предыстория:

  • Марши начались неделю назад с требованием, чтобы правительство отозвало предложение о налоговой реформе.
  • Сообщалось, что реформа, предложенная колумбийскими властями, расширит статьи, облагаемые налогом на добавленную стоимость. Реформой также увеличиваются налоги с физических и юридических лиц и устраняется ряд льгот.
  • 3 мая президент Колумбии Иван Дуке Маркес заявил, что отменит предложенную налоговую реформу.

Темы: акции


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