Главные новости среды и ночи: Блинкен, Вирастюк

Госсекретарь Блинкен прибыл в Киев, ЦИК не поддержала регистрацию Вирастюка нардепом - актуальные новости 5 мая.

О Блинкене

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев.

Киев станет первой европейской столицей, которую госсекретарь США посетит с полноценным двусторонним визитом.

Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Во время визита будет идти речь об усилении политической и оборонной поддержки Украины. Также планируется обсудить взаимодействие в сфере торговли и инвестиций. По словам Дмитрия Кулебы, Украина запросит системы ПВО и антиснайперские технологии.

В США заявили, что у визита есть цель подчеркнуть непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях постоянной агрессии России.

О Вирастюке

Центральная избирательная комиссия не поддержала регистрацию народным депутатом кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка, который ранее был объявлен победителем на довыборах в округе 87 на Ивано-Франковщине.

В партии "Слуга народа" считают, что политические оппоненты всячески пытаются отсрочить определение Василия Вирастюка победителем.

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