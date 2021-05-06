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"Венецианка" выступила за решающую роль международных экспертов в очистке ВСП

Четверг, 6 мая 2021, 09:51
Венецианка выступила за решающую роль международных экспертов в очистке ВСП

Венецианская комиссия на запрос Украины опубликовала заключение по законопроекту №5068 о конкурсном отборе и проверке на порядочность членов Высшего совета правосудия - высшего органа в системе судейского самоуправления. Среди прочего, "Венецианка" рекомендует отдать решающую роль в отборе международным экспертам.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Главная идея закона - создать Этический совет, который будет действовать в течение 6 лет и помогать проверять кандидатов в ВРП и его действующий состав на соответствие критериям профессиональной этики и добродетели. Трех членов Етического совета должен номинировать Совет судей Украины, а еще трех - международные и иностранные организации, оказывающие Украине помощь в судебной реформе и борьбе с коррупцией.

"В целом Венецианская комиссия и директорат одобряют идею законопроекта №5068, поскольку он внедряет одну из ключевых рекомендаций предыдущего вывода: что вопрос добродетели и этичности в ВРП требует неотложного внимания", - отмечают в заключении. В частности, одобряют, что в проекте учли рекомендации по привлечению в состав Этического совета международных экспертов.

В то же время, Венецианская комиссия указывает, что проект закона является "частичной мерой и не обеспечивает полноценной реформы судебной системы", при этом признавая, что ситуация с судебной системой требует срочного реагирования.

Среди прочего, в заключении Венецианская комиссия рекомендует:

- установить в законе критерии профессиональной этики и порядочности - либо в тексте, либо со ссылкой на уже существующее украинское или международное законодательство, например Бангалорские принципы поведения судей;

- предусмотреть механизм на случаи, если Совет судей не номинировал членов по своей квоте;

- кандидатуры на членов в Этический совет должны быть опубликованы на сайте Совета судей и право подаваться на эту должность должны иметь только судьи, которые уже прошли оценку;

- закон должен предоставлять Этическому совету значительные расследовательские полномочия для работы, а находки этого органа должны передаваться в НАБУ и НАПК;

"Венецианка" указывает, что положение о том, что Этический совет завершить оценку действующего состава ВРП за три месяца является нереалистичным сроком и его необходимо продолжить;

- Этический совет должен создать список кандидатов, из которого ответственные за назначение органы могут сделать выбор. Только Этический совет, но не профильный комитет Верховной Рады, должен принимать решение о этичности и добропорядочности кандидатов;

- Международным экспертам рекомендуют предоставить решающую роль в принятии решений. Для принятия решения Этическим советом нужны четыре голоса "за" (напомним, из всего 6 членов). "Венецийка" рекомендует, чтобы при этом чтобы среди них было как минимум 2 международных эксперта, а если голоса разделятся пополам - в итоге преимущество должно быть за той позицией, которую поддерживают по меньшей мере два международных эксперта.

Напомним, в марте Украина обратилась к Венецианской комиссии с просьбой предоставить срочное заключение о законопроектов, касающихся процедуры избрания членов Высшего совета правосудия.

Ранее Европейский Союз рекомендовал отложить избрание новых членов Высшего совета правосудия (ВРП) на съезде судей до принятия реформы ВРП.

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Темы: ВСПЕвропасуд
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