Глава МИД рассказал, что времена Трампа были "сложными" для Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что времена администрации Трампа были "сложными" для Украины.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью CNN.
"Это было сложное время, и мы в тот момент были сосредоточены на одном - чтобы сохранить двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах", - отметил Дмитрий Кулеба.
Глава МИД добавил, что Украина и в дальнейшем продолжит работать над хорошими отношениями и с демократами, и с республиканцами, чтобы двусторонние отношения были "на твердой почве".
Напомним, в 2019 году Украина оказалась в центре скандала в американской внутренней политике после того, как Трампа обвинили в давлении на президента Владимира Зеленского по поводу расследования против Хантера Байдена, сына Джо Байдена, что привело к первой попытке импичмента Дональда Трампа.
Палата представителей Конгресса США вынесла обвинение против Трампа по двум статьям - о злоупотреблении властью путем привлечения иностранного правительства для преследования политического оппонента, и о препятствовании Конгрессу в расследовании его действий.
В итоге Сенат оправдал Трампа по обеим статьям.