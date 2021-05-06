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Глава МИД рассказал, что времена Трампа были "сложными" для Украины

Четверг, 6 мая 2021, 11:08

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что времена администрации Трампа были "сложными" для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью CNN.

"Это было сложное время, и мы в тот момент были сосредоточены на одном - чтобы сохранить двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах", - отметил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД добавил, что Украина и в дальнейшем продолжит работать над хорошими отношениями и с демократами, и с республиканцами, чтобы двусторонние отношения были "на твердой почве".

Напомним, в 2019 году Украина оказалась в центре скандала в американской внутренней политике после того, как Трампа обвинили в давлении на президента Владимира Зеленского по поводу расследования против Хантера Байдена, сына Джо Байдена, что привело к первой попытке импичмента Дональда Трампа.

Палата представителей Конгресса США вынесла обвинение против Трампа по двум статьям - о злоупотреблении властью путем привлечения иностранного правительства для преследования политического оппонента, и о препятствовании Конгрессу в расследовании его действий.

В итоге Сенат оправдал Трампа по обеим статьям.

Темы: ТрампУкраинаКулеба Дмитрий


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