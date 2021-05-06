Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кулеба прокомментировал, помогает ли Украина США с расследованием дела Джулиани

Четверг, 6 мая 2021, 12:08

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что не слышал об официальных запросах ФБР к Украине по делу Руди Джулиани - юриста экс-президента США Дональда Трампа, но Украина открыта к помощи, если за ней обратятся.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью CNN.

В прошлом месяце в доме Джулиани в Манхэттене провели обыск в связи с длительным уголовным расследованием по поводу его связанной с Украиной деятельности в последние годы президентства Трампа.

Дмитрий Кулеба сказал, что ему не известно о каких-либо официальных запросах ФБР к Украине с просьбой о содействии в расследовании по Джулиани.

Он отметил, что Украина "открыта к помощи" в ответ на запросы ФБР, потому что стране "нечего скрывать".

Глава МИД отметил, что не может судить, были ли определенные действия Джулиани нарушением законодательства, однако сказал, что он "явно играл в политику и сделал ситуацию рискованной для Украины и ее отношений с Вашингтоном".

"Мы сделали все возможное, чтобы избежать этой ловушки и сохранить двухпартийную поддержку Украины со стороны США", - отметил Дмитрий Кулеба.

В интервью он сказал также, что времена Трампа за этой ситуации были "сложными" для Украины.

Как известно, обвинения Дональда Трампа в давлении на Зеленского во время телефонного разговора для рассмотрения дела против сына Джо Байдена стали основанием для его первого импичмента. Тогда Сенат оправдал Трампа.

Темы: СШАУкраинаКулеба ДмитрийТрамп


powered by lun.ua
Главное сегодня

Нападение на ветерана АТО: Аваков назвал подозрения необоснованными

Румыния предоставит Украине и Молдове по 100 000 доз вакцины AstraZeneca

фото, видеоГБР завершило расследование катастрофы Ан-26

Состояние Ахметова выросло почти втрое за год, Порошенко выбыл из тройки богатейших – Forbes

инфографикаКоронавирус: более 6 тысяч новых заражений, умерли 374 человека

Главные новости среды и ночи: Блинкен, Вирастюк

Все новости...
США
Блинкен встретился с представителями Рады: о чем говорили
Украина запросит у США системы ПВО и антиснайперские технологии — Кулеба
Блинкен прибыл в Киев
Последние новости
12:08
Кулеба прокомментировал, помогает ли Украина США с расследованием дела Джулиани
11:48
Курс гривни к доллару не изменился
11:47
Блинкен встретился с представителями Рады: о чем говорили
11:21
Нападение на ветерана АТО: Аваков назвал подозрения необоснованными
11:08
Глава МИД рассказал, что времена Трампа были "сложными" для Украины
10:37
Стало известно, кто в этом году может зарегистрироваться на дополнительное ВНО
10:36
Кулеба: Потенциальная встреча Байдена и Путина не противоречит интересам Украины
10:35
Румыния предоставит Украине и Молдове по 100 000 доз вакцины AstraZeneca
10:33
фото, видеоГБР завершило расследование катастрофы Ан-26
10:17
инфографикаКоронавирус в Киеве: за сутки больше людей выздоровели, чем заболели
Все новости...