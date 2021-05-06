Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба прокомментировал, помогает ли Украина США с расследованием дела Джулиани

Четверг, 6 мая 2021, 12:08
Кулеба прокомментировал, помогает ли Украина США с расследованием дела Джулиани

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что не слышал об официальных запросах ФБР к Украине по делу Руди Джулиани - юриста экс-президента США Дональда Трампа, но Украина открыта к помощи, если за ней обратятся.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью CNN.

В прошлом месяце в доме Джулиани в Манхэттене провели обыск в связи с длительным уголовным расследованием по поводу его связанной с Украиной деятельности в последние годы президентства Трампа.

Дмитрий Кулеба сказал, что ему не известно о каких-либо официальных запросах ФБР к Украине с просьбой о содействии в расследовании по Джулиани.

Он отметил, что Украина "открыта к помощи" в ответ на запросы ФБР, потому что стране "нечего скрывать".

Глава МИД отметил, что не может судить, были ли определенные действия Джулиани нарушением законодательства, однако сказал, что он "явно играл в политику и сделал ситуацию рискованной для Украины и ее отношений с Вашингтоном".

"Мы сделали все возможное, чтобы избежать этой ловушки и сохранить двухпартийную поддержку Украины со стороны США", - отметил Дмитрий Кулеба.

В интервью он сказал также, что времена Трампа за этой ситуации были "сложными" для Украины.

Как известно, обвинения Дональда Трампа в давлении на Зеленского во время телефонного разговора для рассмотрения дела против сына Джо Байдена стали основанием для его первого импичмента. Тогда Сенат оправдал Трампа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАУкраинаКулеба ДмитрийТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
США
В Белом доме заявили, что Украина должна соответствовать определенным требованиям для вступления в НАТО
Резников поговорил с главой Пентагона и анонсировал "хорошие новости"
Администрация Байдена не причастна к тайным переговорам с россиянами – СМИ
Последние новости
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
Все новости...
Реклама: