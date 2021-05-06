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Платил "налоги" боевикам: СБУ разоблачила перевозчика из ОРДЛО

Четверг, 6 мая 2021, 12:19
Платил налоги боевикам: СБУ разоблачила перевозчика из ОРДЛО

СБУ заблокировала трафик подпольных пассажирских перевозок с ОРДЛО в Харьковскую и Днепропетровскую области и в обратном направлении, которые платили "налоги" оккупантам.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что бизнес был нелегальный, а часть денег дельцы платили в "бюджет" незаконных вооруженных формирований. Для перевозки пассажиров организаторы противоправной деятельности использовали "маршрут" через территорию РФ и временно неподконтрольные участки госграницы.

Согласно данным, организатором является житель Макеевки Донецкой области, для организации нелегальных перевозок использовал два микроавтобуса, которыми ежемесячно осуществляли до пяти рейсов.

В пункте пропуска "Гоптовка" задержали одного из злоумышленников и сообщили о подозрении.

Дело открыли по статье "Участие в деятельности террористической группы или террористической организации".

 

Украинская правда

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Темы: ОРДЛОоккупацияСБУ
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