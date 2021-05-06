Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Платил "налоги" боевикам: СБУ разоблачила перевозчика из ОРДЛО

Четверг, 6 мая 2021, 12:19

СБУ заблокировала трафик подпольных пассажирских перевозок с ОРДЛО в Харьковскую и Днепропетровскую области и в обратном направлении, которые платили "налоги" оккупантам.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что бизнес был нелегальный, а часть денег дельцы платили в "бюджет" незаконных вооруженных формирований. Для перевозки пассажиров организаторы противоправной деятельности использовали "маршрут" через территорию РФ и временно неподконтрольные участки госграницы.

Согласно данным, организатором является житель Макеевки Донецкой области, для организации нелегальных перевозок использовал два микроавтобуса, которыми ежемесячно осуществляли до пяти рейсов.

В пункте пропуска "Гоптовка" задержали одного из злоумышленников и сообщили о подозрении.

Дело открыли по статье "Участие в деятельности террористической группы или террористической организации".

 

Украинская правда
Темы: ОРДЛОоккупацияСБУ


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаЗеленский снова возглавил президентский рейтинг, Порошенко - второй и сильно отстает

Нападение на ветерана АТО: Аваков назвал подозрения необоснованными

Румыния предоставит Украине и Молдове по 100 000 доз вакцины AstraZeneca

фото, видеоГБР завершило расследование катастрофы Ан-26

Состояние Ахметова выросло почти втрое за год, Порошенко выбыл из тройки богатейших – Forbes

инфографикаКоронавирус: более 6 тысяч новых заражений, умерли 374 человека

Все новости...
ОРДЛО
"Слуги" хотят упростить оформление паспортов для жителей ОРДЛО
В России рассказали, сколько паспортов раздали в ОРДЛО
Кулеба упрекнул партнеров Украины за мягкую реакцию на российские паспорта в ОРДЛО
Последние новости
12:34
От президента до гражданского общества: с кем встречается госсекретарь США в Киеве
12:22
инфографикаЗеленский снова возглавил президентский рейтинг, Порошенко - второй и сильно отстает
12:19
фотоПлатил "налоги" боевикам: СБУ разоблачила перевозчика из ОРДЛО
12:08
Кулеба прокомментировал, помогает ли Украина США с расследованием дела Джулиани
11:48
Курс гривни к доллару не изменился
11:47
Блинкен встретился с представителями Рады: о чем говорили
11:21
Нападение на ветерана АТО: Аваков назвал подозрения необоснованными
11:08
Глава МИД рассказал, что времена Трампа были "сложными" для Украины
10:37
Стало известно, кто в этом году может зарегистрироваться на дополнительное ВНО
10:36
Кулеба: Потенциальная встреча Байдена и Путина не противоречит интересам Украины
Все новости...