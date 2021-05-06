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США тщательно следят за войсками РФ возле украинской границы - Блинкен

Четверг, 6 мая 2021, 13:15
США тщательно следят за войсками РФ возле украинской границы - Блинкен

Россия продолжает представлять военную угрозу на украинской границе, несмотря на отвод части личного состава и техники.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Угрозы остаются. Россия отвела часть войск, но значительная часть остается на границе с Украиной. Россия способна за достаточно короткое время агрессивно действовать, если решит это делать. Мы тщательно наблюдаем за ситуацией", - сказал Блинкен.

Он одобрительно отметил, что Украина сдержанно реагировала на провокации России. "Мы сосредоточены на этих вопросах, это недавно это обсуждалось на встрече НАТО, а также Группы семи", - сказал Блинкен.

Госсекретарь подтвердил, что США рассматривают усиление сотрудничества и помощи в сфере безопасности для Украины.

"Мы также обсудили вопросы дипломатии, Минский процесс и пытаемся найти возможности содействия урегулированию. Однако Россия продолжает отказываться от шагов навстречу. Это касается и Крыма, и Донбасса. Важно восстановить в первую очередь контроль над границами, территориальную целостность и суверенитет Украины в ее международно признанных границах", - сказал Блинкен.

Блинкен также подчеркнул важность борьбы с коррупцией для дальнейшего продвижения реформ в Украине.

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Темы: СШАРосcияУкраинаграница
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