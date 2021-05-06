Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нашли тело пограничника из опрокинутой лодки в Одесской области

Четверг, 6 мая 2021, 14:16
Нашли тело пограничника из опрокинутой лодки в Одесской области

В Одесской области спасатели нашли тело офицера-пограничника с лодки, которая перевернулась на озере Тудоров 5 мая.

Источник: глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в Facebook

Прямая речь: "К большому сожалению, пограничника майора Константина Коняева, который исчез в результате опрокидывания лодки на озере Тудоров в Одесской области, нашли погибшим.

Коллектив ведомства до конца не хотел верить в худшее и продолжал надеяться на лучшее. Его поиски продолжались постоянно. К ним, кроме пограничников, присоединились и спасатели ГСЧС, и сотрудники водной полиции, и местные жители.

В этой трагической ситуации офицер успел скоординировать действия всех, кто находился с ним в лодке, что в дальнейшем помогло трем пограничникам спастись".

 

Предыстория: В Одесской области во время патрулирования границы перевернулась лодка с пограничниками, трое из четырех военнослужащих спаслись.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Пограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Пограничная служба
На украинско-польской границе выросли очереди
Львовянин организовал схему выезда мужчин за границу: статус "пенсионера" за 6 000 долларов
Злоупотребления в системе "Шлях": пограничники не пропустили почти 6,5 тысячи человек в 2023 году
Последние новости
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
Все новости...
Реклама: