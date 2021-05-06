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Нашли тело пограничника из опрокинутой лодки в Одесской области

Четверг, 6 мая 2021, 14:16

В Одесской области спасатели нашли тело офицера-пограничника с лодки, которая перевернулась на озере Тудоров 5 мая.

Источник: глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в Facebook

Прямая речь: "К большому сожалению, пограничника майора Константина Коняева, который исчез в результате опрокидывания лодки на озере Тудоров в Одесской области, нашли погибшим.

Коллектив ведомства до конца не хотел верить в худшее и продолжал надеяться на лучшее. Его поиски продолжались постоянно. К ним, кроме пограничников, присоединились и спасатели ГСЧС, и сотрудники водной полиции, и местные жители.

В этой трагической ситуации офицер успел скоординировать действия всех, кто находился с ним в лодке, что в дальнейшем помогло трем пограничникам спастись".

 

Предыстория: В Одесской области во время патрулирования границы перевернулась лодка с пограничниками, трое военнослужащих спаслись, четвертого пока ищут.

Украинская правда
Темы: Пограничная служба


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