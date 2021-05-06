G7 и ЕС пообещали сдерживаниt в ответ на дестабилизирующие действия России

Страны "Большой семерки" и ЕС в совместном заявлении выразили обеспокоенность продолжающимися дестабилизирующими действиями России, в том числе наращиванием сил у границ Украины, и отметили, что будут принимать меры для сдерживания.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном коммюнике министров иностранных дел G7 и главного дипломата ЕС.

"Мы глубоко обеспокоены продолжением безответственного и дестабилизирующего поведения России. Это включает масштабное наращивание сил у украинских границ и в противоправно аннексированом Крыму, злонамеренную деятельность, направленную на подрыв демократических систем других государств, злонамеренную кибердеяльность и использование дезинформации. Мы выражаем полную солидарность со всеми партнерами, пострадавшими от действий против их интересов и безопасности, связанных с российскими спецслужбами", - говорится в заявлении.

Страны выражают сожаление по поводу ухудшения отношений России с Западом и подчеркивают важность соблюдения Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Вспоминают также ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, требуя в том числе от России расследовать и должным образом объяснить, как стало возможным применение на ее территории нервно-паралитического вещества "Новичок", запрещенного химического оружия.

G7, кроме того, выражают обеспокоенность ухудшением ситуации с правами человека в России и систематическим наступлением на инакомыслящих, правозащитников, гражданское общество и СМИ.

"Мы подчеркиваем, что заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. В то же время, мы продолжим усиливать способность нашу и наших партнеров сдерживать поведение России, угрожающее основанному на правилах международному порядке\у, включиельно со сферой кибербезопасности и дезинформации", - отмечают министры.

Они добавили, что продолжат взаимодействовать с РФ в вопросах общего интереса - как защита климата, контроль за распространением оружия, мирное устойчивое экономическое развитие и защита окружающей среды в Арктике.