В ЕС призвали Украину выполнить рекомендации "Венецианки" по очищению ВСП

Европейский союз рассчитывает, что Украина будет придерживаться рекомендаций Венецианской комиссии по законопроекту №5068 о конкурсном отборе и проверке на доброчестность членов Высшего совета правосудия - высшего органа в системе судейского самоуправления.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Надеемся, этот очень важный вывод проложит путь к установлению процедуры отбора в Высшую квалификационную комиссию судей (законопроект 3711-д), а также даст направление текущим дискуссиям по реформированию Высшего совета судей и нового закона о НАБУ", - написал Маасикас.

Посол особо отметил, что особенно важным пунктом в заключении комиссии является участие международных экспертов в органах отбора и их решающий голос в принятии решений.

This very important opinion hopefully paves the way to establishing the selection procedure for the High Qualification Commission of Judges (draft law 3711-d) and also gives direction to the ongoing discussions on reforming the High Council of Judges and on the new NABU law. 1/5 https://t.co/8YVVw8w6F0