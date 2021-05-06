В ЕС призвали Украину выполнить рекомендации "Венецианки" по очищению ВСП

Европейский союз рассчитывает, что Украина будет придерживаться рекомендаций Венецианской комиссии по законопроекту №5068 о конкурсном отборе и проверке на доброчестность членов Высшего совета правосудия - высшего органа в системе судейского самоуправления.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Надеемся, этот очень важный вывод проложит путь к установлению процедуры отбора в Высшую квалификационную комиссию судей (законопроект 3711-д), а также даст направление текущим дискуссиям по реформированию Высшего совета судей и нового закона о НАБУ", - написал Маасикас.

Посол особо отметил, что особенно важным пунктом в заключении комиссии является участие международных экспертов в органах отбора и их решающий голос в принятии решений.

This very important opinion hopefully paves the way to establishing the selection procedure for the High Qualification Commission of Judges (draft law 3711-d) and also gives direction to the ongoing discussions on reforming the High Council of Judges and on the new NABU law. 1/5 https://t.co/8YVVw8w6F0 — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 6, 2021

"Венецианская комиссия ... считает необходимым, чтобы после повторного голосования, голосования группы, имеющей по меньшей мере два голоса международных экспертов, преобладало. Это важно не только для установления доверия к судебной власти Украины, но это также приемлемо с точки зрения национального суверенитета .. . действующие члены ВСП ... будут лишь отстранены, а решение об увольнении останется за органом, который назначает", - процитировал Маасикас выводы комиссии.

Он также отметил, что все решения Совета по вопросам этики, как относительно кандидатов, так и нынешних членов ВСП, могут быть обжалованы в Верховном суде. Поэтому окончательное решение остается за национальным органом во всех случаях.

"Соблюдение этих рекомендаций дало бы уверенность таким международным партнерам, как Европейский Союз и другим, кого пригласят предложить экспертов", - добавил посол, тэгнув в посте спикера Дмитрия Разумкова, главе Офиса президента Андрея Ермака и Верховную Раду.

Напомним, главная идея закона - создать Этический совет, который будет действовать в течение 6 лет и помогать проверять кандидатов в ВСП и его действующий состав на соответствие критериям профессиональной этики и добродетели. Трех членов совета должен номинировать Совет судей Украины, а еще трех - международные и иностранные организации, оказывающие Украине помощь в судебной реформе и борьбе с коррупцией.

В марте Украина обратилась к Венецианской комиссии с просьбой предоставить срочное заключение о законопроектах, касающихся процедуры избрания членов Высшего совета правосудия.

Ранее Европейский Союз рекомендовал отложить избрание новых членов Высшего совета правосудия (ВСП) на съезде судей до принятия реформы ВСП.

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