Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

G7 напомнила России о "Минске", Крыме и призвала убрать войска от границы Украины

Четверг, 6 мая 2021, 15:30

G7 и ЕС подтвердили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и повторили призыв к России прекратить эскалацию на границах Украины и в оккупированном Крыму.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном коммюнике министров иностранных дел G7 и главного дипломата ЕС.

Они призвали Россию соблюдать обязательства в рамках ОБСЕ по поводу прозрачности передвижения военных сил.

"Мы сожалеем, что Россия не предоставила надлежащего ответа и не встретилась с Украиной, что несовместимо с буквой и духом Венского документа. Критически важно, чтобы Москва полностью отвела свои силы и предприняла шаги для смягчения напряжения. Мы выражаем глубокую обеспокоенность действиями России, направленными на блокирование доступа к частям Черного моря, включая территорию рядом с противоправно аннексированным Крымом и Керченским проливом, что препятствует доступу в украинские порты в Азовском море", - отмечают "Большая семерка" и ЕС.

Министры также одобрительно отозвались о сдержанности и дипломатичности реакции Украины в этой ситуации.

Они подтвердили поддержку усилиям Франции и Германии в рамках "Нормандского формата", а также ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе.

"В этом контексте мы призываем Россию и вооруженные формирования, которые она поддерживает, вернуться к режиму прекращения огня", - отмечают министры.

Они также осудили продолжение оккупации Крыма и нарушение прав человека на полуострове, в частности крымских татар, и заявили, что в целом поддерживают инициативу Украины о создании "Крымской платформы".

"Мы продолжаем поддерживать санкции, напоминая, что продолжительность международных санкций, среди прочего, связана с полным выполнением Россией ее обязательств в рамках Минских договоренностей, а также возвращением Крыма Украине", - отмечает "Большая семерка".

G7 и ЕС такоже заявила, что поддерживает усилия для усиления демократии и институтов в Украине и призывает продолжать реформы, в частности в таких сферах как верховенство права, судебная система, корпоративное управление и борьба с коррупцией.

Как сообщалось, на встрече министров иностранных дел стран "Группы семи" наибольшее внимание было уделено России и Китаю, обсуждалась также ситуация в Украине.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Последние новости
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
Все новости...
Реклама: