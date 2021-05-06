Боевики засудили за "шпионаж" мужчину, который вернулся в ОРЛО по обмену

Так называемый "верховный суд" группировки "ЛНР" приговорил жителя Лисичанска к 12 годам лишения свободы якобы по обвинению в "шпионаже" в пользу Украины.

Источник: "генеральная прокуратура" боевиков, "Новости Донбасса"

Детали: Мужчина попал в отдельные районы Луганской области в ходе обмена пленными.

Боевики уверяют, что он якобы был завербован сотрудниками СБУ в 2017 году во время нахождения в следственном изоляторе в Старобельске. Его обвиняют в сборе и передаче сведений военного характера Службе безопасности Украины.

А за это, сообщает бандформирование, мужчину включили в списки обмена.

Напомним: Боевики не поддерживают обмен удерживаемыми между Украиной и ОРДЛО, хотя Киев выразил готовность отдать пять человек.