Боевики засудили за "шпионаж" мужчину, который вернулся в ОРЛО по обмену
Четверг, 6 мая 2021, 15:38
Так называемый "верховный суд" группировки "ЛНР" приговорил жителя Лисичанска к 12 годам лишения свободы якобы по обвинению в "шпионаже" в пользу Украины.
Источник: "генеральная прокуратура" боевиков, "Новости Донбасса"
Детали: Мужчина попал в отдельные районы Луганской области в ходе обмена пленными.
Боевики уверяют, что он якобы был завербован сотрудниками СБУ в 2017 году во время нахождения в следственном изоляторе в Старобельске. Его обвиняют в сборе и передаче сведений военного характера Службе безопасности Украины.
А за это, сообщает бандформирование, мужчину включили в списки обмена.
Напомним: Боевики не поддерживают обмен удерживаемыми между Украиной и ОРДЛО, хотя Киев выразил готовность отдать пять человек.