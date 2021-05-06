Экс-узники Кремля передали Блинкену письмо: просят помощи для украинцев в тюрьмах РФ

Бывшие политзаключенные Кремля призвали госсекретаря США Энтони Блинкена на всех переговорах с Россией требовать безусловного освобождения граждан Украины, которых государство-агрессор продолжает незаконно удерживать.

Источник: бывший узник Кремля Роман Сущенко в Facebook

Детали: Сообщается, что Блинкен, который находится с визитом в Киеве, получил от экс-политзаключенных письмо в Михайловском соборе.

Они поблагодарили госсекретаря за поддержку Украины Соединенными Штатами и напомнили, что еще 109 граждан Украины до сих пор находятся в российских тюрьмах на территории оккупированного Крыма или на территории РФ, 230 - на временно оккупированной территории Донбасса. Российские власти продолжают шантажировать украинскую власть срывом обмена пленными.

Особенно критическое положение складывается с крымскими заключенными, которые по сфабрикованным делам находятся в неволе, лишены надлежащей правовой, консульской, медицинской помощи. Российский авторитарный режим продолжает репрессии в Крыму.

Инициаторы обращения сетуют на "бездействие и бессилие украинской власти", которая не позволяет требовать безусловного освобождения всех своих граждан как предпосылку для переговоров с Кремлем.

Также Москва продолжает безнаказанно строить газопровод "Северный поток-2", доходы от использования которого будут идти на поддержку Кремля и его агрессивной политики как на оккупированных территориях и по отношению к Украине, так в Европе и в мире в целом, отмечают авторы обращения.

Дословно: "Мы, бывшие политзаключенные Кремля, обращаемся к Вам, как к авторитетному политическому деятелю, а в вашем лице - к президенту США, американским политикам требуем во время контактов любого уровня с представителями России в качестве приоритетов выдвигали требование безусловного освобождения граждан Украины как предпосылку ведения переговоров и достижения договоренностей".