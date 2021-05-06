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В Италии арестовали мужчину, воевавшего против Украины на Донбассе

Четверг, 6 мая 2021, 17:31

В Италии арестовали 28-летнего мужчину, который участвовал в боевых действиях на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Сотрудники Группы специальных операций итальянских карабинеров (ROS) арестовали выходца из города Мессина, Сицилия.

По данным следствия, "Иван из Мессины" был завербован в Италии, воевал с 2014 года на Донбассе и входил в преступную группу, которая действовала в нескольких государствах.

О своей деятельности на Донбассе арестованный рассказывал в соцсетях друзьям, и некоторые из них спрашивали его совета относительно путей отправки на войну.

Расследование с 2019 года проводились в городах Мессина и Лоди (регион Ломбардия). Именно в этих городах в последнее время проживала семья задержанного.

Сейчас ROS расследует деятельность организованной группы, которая действует между Италией и Украиной, вербует и финансирует наемников для рядов пророссийских боевиков на Донбассе.

Проводятся обыски, чтобы определить роль каких-либо посредников, которые способствовали и поддерживали, в том числе финансово, деятельность наемников на Донбассе.

Напомним, 30 апреля стало известно о задержании в Италии мужчины, которого подозревают в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований.

Ранее полиция Чехии подтвердила информацию о задержании пятерых человек, подозреваемых в том, что они воевали на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Трех из них по решению суда взяли под арест.

Темы: войнаДонбассИталия


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