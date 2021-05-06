Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Италии арестовали мужчину, воевавшего против Украины на Донбассе

Четверг, 6 мая 2021, 17:31
В Италии арестовали мужчину, воевавшего против Украины на Донбассе

В Италии арестовали 28-летнего мужчину, который участвовал в боевых действиях на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Сотрудники Группы специальных операций итальянских карабинеров (ROS) арестовали выходца из города Мессина, Сицилия.

По данным следствия, "Иван из Мессины" был завербован в Италии, воевал с 2014 года на Донбассе и входил в преступную группу, которая действовала в нескольких государствах.

О своей деятельности на Донбассе арестованный рассказывал в соцсетях друзьям, и некоторые из них спрашивали его совета относительно путей отправки на войну.

Расследование с 2019 года проводились в городах Мессина и Лоди (регион Ломбардия). Именно в этих городах в последнее время проживала семья задержанного.

Сейчас ROS расследует деятельность организованной группы, которая действует между Италией и Украиной, вербует и финансирует наемников для рядов пророссийских боевиков на Донбассе.

Проводятся обыски, чтобы определить роль каких-либо посредников, которые способствовали и поддерживали, в том числе финансово, деятельность наемников на Донбассе.

Напомним, 30 апреля стало известно о задержании в Италии мужчины, которого подозревают в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований.

Ранее полиция Чехии подтвердила информацию о задержании пятерых человек, подозреваемых в том, что они воевали на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Трех из них по решению суда взяли под арест.

Темы: войнаДонбассИталия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
война
4 работника погибли возле Гуляйполя от обстрела оккупантов
Россияне убили двух детей в Донецкой области
Эрдоган верит в продолжение "зерновой сделки" после его переговоров с Путиным
Последние новости
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
Все новости...
Реклама: