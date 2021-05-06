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Украина в ОБСЕ: Россия может напасть под предлогом выданных в ОРДЛО паспортов

Четверг, 6 мая 2021, 18:07
Украина в ОБСЕ: Россия может напасть под предлогом выданных в ОРДЛО паспортов

Россия может легко использовать незаконную массовую выдачу российских паспортов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей как повод для очередной вооруженной атаки против Украины под прикрытием "защиты российских граждан".

Источник: постоянный представитель Украины Евгений Цимбалюк при международных организациях в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ 6 мая, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы не должны терять бдительность ни на Донбассе, ни в Крыму, ни в Черном и Азовском морях, которые остаются сильно милитаризованными Россией. Полмиллиона российских паспортов, которые уже были незаконно выданы российской стороной в оккупированных районах Донбасса, могут быть легко использованы Россией как повод для начала очередного вооруженного нападения. И мы уже видели ряд заявлений по этому поводу со стороны российских чиновников".

Детали: В ходе выступления глава украинской миссии ОБСЕ также выразил благодарность всем государствам-участникам за оказанную поддержку Украине в последние недели, когда Россия резко увеличивала свое военное присутствие вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях.

По словам Цимбалюка, дальнейшие шаги России "невозможно было предусмотреть", а в прошлом РФ уже демонстрировала, что может нападать внезапно, если у нее есть такая возможность.

"Консолидированная позиция международного сообщества с четкими посланиями имеет решающее значение для предотвращения подобного развития событий", - отметил Цимбалюк.

Что предшествовало: В начале мая пресс-центр МВД России заявил, что почти 530 тысяч жителей ОРДЛО за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает ошибкой недостаточно жесткую реакцию союзников Украины на раздачу Россией паспортов жителям ОРДЛО.

Предыстория:

  • 24 апреля 2019 года, после второго тура президентских выборов в Украине, президент РФ Владимир Путин подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
  • В начале декабря 2019 года в МВД РФ заявляли, что российские паспорта получили около 125 тысяч человек, проживающих в ОРДЛО.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиявойнаОРДЛООБСЕ
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