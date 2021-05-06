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Блинкен заверил, что США ни с кем не будут договариваться по Украине без Украины - Кулеба

Четверг, 6 мая 2021, 19:16

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон ни с кем не будет договариваться относительно Украины без Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеокомментарии на Facebook.

"Такой динамики отношений между Украиной и США не было никогда за 30 лет независимости...Он сказал очень важную вещь, что Украина никогда не должна сомневаться в США, и никогда США не будут договариваться ни с кем по Украине без Украины", - сказал Кулеба.

По его словам, Блинкен четко сказал, что США намерены развивать стратегическое партнерство с Украиной.

Он добавил, что в свою очередь сказал Блинкену, что российская агрессия против Украины потерпит крах и прекратится только после того, как Москва четко осознает, что коллективный Запад воспринимает Украину как неотъемлемую часть себя.

"Не как баланс, не как нечто посередине между Западом и Россией, не как часть, которая оторвалась от "русского мира", или есть такие популярные концепции, как "мост между Россией и Западом", или, как говорят некоторые, как "буфер между Россией и Западом". Только четкий сигнал в сторону Москвы о том, что Украина является частью Запада, неотъемлемой частью демократического мира - это и будет начало конца российской агрессии против Украины", - сказал Кулеба.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг в Киеве заявил, что Россия продолжает представлять военную угрозу на украинской границе, несмотря на отвод части личного состава и техники.

Темы: СШАМИД


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