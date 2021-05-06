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Россияне зарегистрировали еще одну свою вакцину от коронавируса

Четверг, 6 мая 2021, 20:10

В России зарегистрировали уже четвертую вакцину от коронавируса - "Спутник Лайт".

Источник: Российский Интерфакс со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций

Детали: Сообщается, что стоимость одной инъекции "Спутник Лайт" на зарубежных рынках составит менее $10.

"Спутник Лайт" будут применять для граждан в возрасте от 18 до 60 лет, а в гражданский оборот она поступит после регистрации и согласования ее цены.

Препарат стал четвертой зарегистрированной в России российской вакциной.

Предыстория:

  • В марте в Еврокомиссии заявили, что ЕС совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V".
  • В январе министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" не будут регистрировать в Украине.

Темы: вирусРосcия


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