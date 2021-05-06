Россияне зарегистрировали еще одну свою вакцину от коронавируса

В России зарегистрировали уже четвертую вакцину от коронавируса - "Спутник Лайт".

Источник: Российский Интерфакс со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций

Детали: Сообщается, что стоимость одной инъекции "Спутник Лайт" на зарубежных рынках составит менее $10.

"Спутник Лайт" будут применять для граждан в возрасте от 18 до 60 лет, а в гражданский оборот она поступит после регистрации и согласования ее цены.

Препарат стал четвертой зарегистрированной в России российской вакциной.

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