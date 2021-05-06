Россияне зарегистрировали еще одну свою вакцину от коронавируса
Четверг, 6 мая 2021, 20:10
В России зарегистрировали уже четвертую вакцину от коронавируса - "Спутник Лайт".
Источник: Российский Интерфакс со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций
Детали: Сообщается, что стоимость одной инъекции "Спутник Лайт" на зарубежных рынках составит менее $10.
"Спутник Лайт" будут применять для граждан в возрасте от 18 до 60 лет, а в гражданский оборот она поступит после регистрации и согласования ее цены.
Препарат стал четвертой зарегистрированной в России российской вакциной.
Предыстория:
- В марте в Еврокомиссии заявили, что ЕС совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V".
- В январе министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" не будут регистрировать в Украине.