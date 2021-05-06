ВСП о заключении "Венецианки" относительно своей очистки: Окончательно будет решать парламент

Высший совет правосудия Украины принял во внимание позицию Венецианской комиссии относительно законопроекта №5068 о конкурсном отборе и проверке на добродетель членов Высшего совета правосудия - высшего органа в системе судейского самоуправления.

Источник: сообщение ВРП

Детали: В ВСП согласились на необходимости четкого и однозначного определения на законодательном уровне критериев профессиональной этики и добродетели, а также процедуры проверки соответствия этим критериям членов ВРП.

В совете указывают, что без нормативного закрепления дефиниций любая проверка или оценка будет субъективной.

В то же время в ВСП заметили, что Венецианская комиссия не приняла во внимание их объяснения и выводы, а также выводы "ведущих юридических научных учреждений Украины относительно неприемлемости установления контроля над ВСП органом, который не имеет конституционной основы".

Дословно: "Окончательное решение должен принять парламент. Принятию закона должно предшествовать глубокий анализ решений Конституционного суда Украины относительно институтов, аналогичных Этическому совету, а также проведение широкого обсуждения предлагаемых изменений с профессиональным сообществом, судьями, адвокатами, учеными, о необходимости которого указано в заключении Венецианской комиссии относительно закона №193-IX".

Члены Высшего совета правосудия избираются (назначаются) по квотному принципу. Конституция Украины не содержит оговорок, что любой орган может ограничивать конституционно определенных субъектов формирования конституционного органа.

При этом субъекты избрания (назначения) самостоятельно оценили кандидатов на добродетель и профессиональную этику при их избрании (назначении); такие кандидаты прошли специальную проверку в порядке, предусмотренном законом".

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