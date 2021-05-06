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В День пехоты на востоке Украины погиб пехотинец 93 бригады

Четверг, 6 мая 2021, 22:15

В результате обстрела позиций Объединенных сил на востоке Украины российско-оккупационными войсками 6 мая погиб пехотинец 93-й бригады "Холодный Яр" Дмитрий Товчигречка.

Источник: Facebook-страница 93-й ОМбр

Дословно: "Сегодня, в праздник Дня пехоты, мы вынуждены сообщить о гибели пехотинца 93 бригады Холодный Яр.

Мы склоняем головы из-за смерти старшего солдата Товчигречка Дмитрия Ивановича, механика-водителя механизированного батальона. Он погиб из-за огня из РПГ и стрелкового оружия оккупанта по позициям бригады Донецкой области. Множественные осколочные ранения оказались несовместимыми с жизнью".

Детали: По данным военных, 37-летний Дмитрий жил в Кривом Роге, имел среднее специальное образование. Был призван на службу в январе 2021 года. Это его первая ротация.

Сослуживцы выражают соболезнования родным павшего воина.

Украинская правда
Темы: войнаОбъединенные силы на ДонбассеООС


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