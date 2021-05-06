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НАТО проведет масштабные учения с участием 9 тысяч военных

Четверг, 6 мая 2021, 22:55

Североатлантический альянс проведет военные учения Steadfast Defender 2021 с одновременным участием до 9 тысяч военных на южном фланге альянса с отработкой переброски подкреплений из США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте НАТО.

Учения пройдут с 20 мая по 22 июня и в них примут участие более 20 союзников и партнеров НАТО из Северной Америки и Европы.

"Учения проверят готовность и военную мобильность НАТО - войска будут развернуты на суше и на море, от Северной Америки до Черноморского региона и у побережья Португалии. Учения с более чем 9000 военнослужащих демонстрируют, что у НАТО есть возможности и решимость защитить всех союзников от любой угрозы", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Steadfast Defender 2021 станет первым крупномасштабным испытанием адаптированной структуры командования НАТО с участием двух новых командований - Объединенного командования поддержки, базирующегося в немецком Ульме, и Объединенного командования сил Норфолк, базирующегося в Соединенных Штатах.

Первый этап проводится под руководством Объединенного командования сил Норфолк и будет включать в себя морские боевые учения с участием около 5000 военнослужащих и 18 кораблей, включая британскую ударную группу авианосцев во главе с новейшим авианосцем HMS Queen Elizabeth.

Между тем, командная часть учений пройдет в Ульме для координирования быстрого перемещения сил и техники союзников через европейские границы. В этой части учений будет задействовано около 300 человек.

В конце мая под эгидой Steadfast Defender 2021 в Румынии удет развернута Совместная оперативная группа быстрого реагирования во главе с Турцией. Будет задействовано около 4000 военнослужащих из 12 стран.

Темы: НАТО


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