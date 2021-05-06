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Кулеба: Новая власть США ни разу не упрекала Зеленскому скандалом с Трампом

Четверг, 6 мая 2021, 23:24

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что новое руководство США ни разу не выражало недовольство действиями президента Владимира Зеленского в отношениих с администрацией Дональда Трампа.

Источник: выступление Дмитрия Кулеба на передаче "Право на власть"

Прямая речь Кулебы: "Начиная с первых контактов между новой администрацией Байдена и до сегодняшнего дня, ни на одном уровне не было американскими партнерами высказано никакой критики или осадка, который у них остался, относительно какого либо якобы неправильного поведения украинского государства во время президентства Трампа и его скандала.

Нет этой проблемы, или тени этой проблемы на повестке дня".

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Предыстория:

  • Предыдущий президент США Дональд Трамп неоднократно настаивал на том, чтобы украинский президент Владимир Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.
  • Байден еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украину в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".

Украинская правда
Темы: СШАТрампЗеленский


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