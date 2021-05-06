Ермак о встрече Зеленского с Байденом: Даты нет, но есть интерес на высоком уровне

Во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев обсуждался вопрос возможной встречи президентов Украины и США.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, которого цитирует ОП в Telegram

Прямая речь: "Могу сказать: пока нет конкретной даты встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена, но есть основания полагать, что эта встреча вскоре состоится, поскольку есть заинтересованность на высоком уровне - и со стороны украинского президента, и мы услышали от госсекретаря о такой заинтересованность со стороны президента Байдена".

Детали: Ермак напомнил, что 2021 является особенным годом для Украины, ведь в этом году наше государство празднует 30-летие независимости.

"Поэтому есть большая надежда увидеть президента Байдена в Украину в этом году", - добавил он.