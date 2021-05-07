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На Донбассе погиб военный от пули снайпера — СМИ

Пятница, 7 мая 2021, 00:30
На Донбассе погиб военный от пули снайпера — СМИ
UkrainianLandForces

6 мая на Донбассе погиб один военнослужащий ВС Украины: он получил огнестрельное пулевое ранение - несовместимое с жизнью.

Источник: "Новинарня", Оперативно-тактическая группировка "Восток"

Детали: По данным "Новинарни", военный принадлежал к 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского и погиб в районе поселка Пески под Донецком от пули вражеского снайпера.

Снайпер попал в прибор ночного видения.

Отмечается, что наши военные открыли огонь.

Сообщается, что на месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины. О действиях вооруженных формирований РФ сообщили ОБСЕ.

Напомним: 6 мая в результате обстрела населенного пункта Новотроицкое погиб пехотинец 93-й бригады "Холодный Яр" Дмитрий Товчигречка.

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаРосcия
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