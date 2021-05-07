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Генсек ООН: Концентрация углекислого газа достигла максимума за 3 млн лет

Пятница, 7 мая 2021, 04:11
Генсек ООН: Концентрация углекислого газа достигла максимума за 3 млн лет
peacekeeping.un.org

В прошлом году концентрация углекислого газа поднялась до нового максимума - на 148% выше доиндустриального уровня.

Источник: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Прямая речь: "Прошедший год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов. Концентрация углекислого газа снова поднялась до нового максимума - на 148% выше доиндустриального уровня.

Это самый высокий уровень за 3 миллиона лет".

Детали: Отмечается, что 3 млн лет назад температура Земли была выше на 3 градуса, а уровень моря - примерно на 15 метров. В прошлом году было на 1,2 градуса по Цельсию жарче, чем в доиндустриальные времена - по словам Гутерреша, это опасно близко к 1,5% пределу, установленному в научном сообществе.

Сообщается, что мир все еще движется к повышению температуры на 2,4 градуса к концу века.

Напомним: В 2020 году ученые зафиксировали самую высокую температуру на Земле. Показатель 54.4°C зарегистрировали в Национальном парке "Долина смерти", Калифорния.

Украинская правда

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Темы: погодаООН
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