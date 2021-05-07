Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Генсек ООН: Концентрация углекислого газа достигла максимума за 3 млн лет

Пятница, 7 мая 2021, 04:11

В прошлом году концентрация углекислого газа поднялась до нового максимума - на 148% выше доиндустриального уровня.

Источник: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Прямая речь: "Прошедший год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов. Концентрация углекислого газа снова поднялась до нового максимума - на 148% выше доиндустриального уровня.

Это самый высокий уровень за 3 миллиона лет".

Детали: Отмечается, что 3 млн лет назад температура Земли была выше на 3 градуса, а уровень моря - примерно на 15 метров. В прошлом году было на 1,2 градуса по Цельсию жарче, чем в доиндустриальные времена - по словам Гутерреша, это опасно близко к 1,5% пределу, установленному в научном сообществе.

Сообщается, что мир все еще движется к повышению температуры на 2,4 градуса к концу века.

Напомним: В 2020 году ученые зафиксировали самую высокую температуру на Земле. Показатель 54.4°C зарегистрировали в Национальном парке "Долина смерти", Калифорния.

Украинская правда
Темы: погодаООН


powered by lun.ua
Главное сегодня

Facebook удалил сеть аккаунтов, связанную со "Cлугой народа"

В День пехоты на востоке Украины погиб пехотинец 93 бригады - ОМбр

Новости 6 мая: встреча Зеленского и Блинкена, новые президентские рейтинги

"Шахтер" победил "Минай" в скандальном матче: закарпатцы отказывались выходить на поле

ЦИК о выборах на 87 округе: Возникла экстраординарная ситуация

Прокуратура будет настаивать на экстрадиции задержанного в Испании "майдановца"

Все новости...
погода
Погода: синоптики прогнозируют дожди и сильный ветер
Апрель в столице был холоднее, чем обычно
В Украину идут дожди и грозы
Последние новости
04:11
Генсек ООН: Концентрация углекислого газа достигла максимума за 3 млн лет
03:15
Великобритания вывела свои военные корабли из вод Джерси
02:11
25 человек погибли в перестрелке полиции и наркоторговцев в Рио-де-Жанейро
01:29
Facebook удалил сеть аккаунтов, связанную со "Cлугой народа"
00:30
На Донбассе погиб военный от пули снайпера — СМИ
23:48
Ермак о встрече Зеленского с Байденом: Даты нет, но есть интерес на высоком уровне
23:25
Один из фигурантов дела о "покушении на Лукашенко" просит статус беженца в Украине
23:24
Кулеба: Новая власть США ни разу не упрекала Зеленскому скандалом с Трампом
23:10
Вспышка коронавируса в Индии: украинское правительство готово поделиться кислородом
22:55
НАТО проведет масштабные учения с участием 9 тысяч военных
Все новости...