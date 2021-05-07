Ветеран АТО Пекельный, на которого напали пятеро: Взял нож, чтобы напугать

Обвиняемый в умышленном убийстве ветеран АТО Андрей Пекельный говорит, что взял нож, чтобы напугать компанию из пяти нападающих, которые пришли к нему домой в селе Глещава. Однако один из нападавших - Владимир Воробец - набросился на Пекельного с кулаками несмотря на нож, и был смертельно ранен.

Источник: Андрей Пекельный в Zaxid.net

Детали: Пекельный говорит, что на дискотеке его толкнул парень из соседнего села Ивановка. На это он сделал замечание - что "здесь также люди стоят, и чтобы он смотрел, куда идет". Парень в ответ набросился на Пекельного с кулаками. По его словам, они "пошарпались".

Пекельный начал бежать, чтобы избежать дальнейшего конфликта, и заметил, что его преследуют пятеро незнакомцев, среди них - и парень с дискотеки. По его словам, они намеренно бежали за ним, потому что не местные и не знали, где он живет.

Пятеро молодых людей забежали во двор, начали бить руками по окнам, копали стены, а позже сорвали дверную ручку. В доме, кроме Пекельного, была мама. Она страдает психологическими расстройствами и имеет инвалидность. По словам Пекельного, она очень испугалась и начала кричать.

Поэтому он решил выйти из дома прогнать нападавших. С собой Пекельный взял нож, чтобы напугать, и демонстративно показал его.

Прямая речь Пекельного: "Я вышел, демонстративно показал им нож. Я думал, что это их остановит, испугает и они просто уйдут, потому что адекватные люди, даже пьяные, если видят нож, то должны бежать. Это должно было их заставить покинуть мой двор, но Владимир (Воробец - УП) снова набросился на меня с кулаками, когда я уже был с ножом. Я в ответ ударил его ножом.

Мне очень жаль, что так произошло, мне жаль, потому что, конечно, это умер человек".

Детали: Отмечается, что Владимир Воробец сразу бросился бежать, перескочил забор, запрыгнул в цветник, а затем оттуда выбежал на улицу. Вместе с другими нападающими парень пробежал еще 300 метров, только потом остановился. По словам Пекельного, они стояли вместе и около 15-ти минут о чем-то разговаривали. Затем, когда Владимир начал терять сознание, то его друзья пытались его занести к легковому автомобилю, чтобы поехать навстречу медикам.

В то время Пекельный уже позвонил в полицию и сообщил, что ребята из соседнего села напали на него, и возможно готовят еще одно нападение. Также Пекельный попросил вызвать скорую помощь и сообщил об одном раненом, однако медики только констатировали факт смерти Воробца.

Сейчас Пекельный находится под круглосуточным домашним арестом в Глещаве.

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