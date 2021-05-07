Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шестиклассница американской школы открыла стрельбу — трое раненых

Пятница, 7 мая 2021, 06:10
Шестиклассница американской школы открыла стрельбу — трое раненых
Seth Long / eastidahonews.com

Шестиклассница школы в городке Ригби, американский штат Айдахо, начала стрельбу из пистолета - пострадали двое учеников и один взрослый.

Источник: ABC News, The Guardian

Детали: Девочка вынула из своего рюкзака пистолет и начала стрельбу сразу после 9 утра. Двое были ранены в школьном коридоре, перед тем как девочка вышла на улицу и ранила еще одного человека. Учитель обезоружил ее и держал до прибытия полиции.

Ученики были эвакуированы в ближайшую среднюю школу.

Все трое жертв были ранены в конечности. Раненого взрослого уже выписали из больницы. Двое учеников - девочка и мальчик - останутся в больнице. Они получили травмы, не угрожающие жизни, однако одному из них может потребоваться операция.

Прокурор округа Джефферсон Марк Тейлор сообщил, что его офис будет выдвигать "соответствующие" обвинения - возможно, они будут включать три пункта обвинения в покушении на убийство.

Мотив стрельбы все еще расследуется.

Напомним: 13 апреля в средней школе Остин Ист-Магнет в Ноксвилле, Теннесси, произошла стрельба - погиб человек, еще один получил ранения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
США
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
Народ Украины вдохновляет мир – Блинкен
Последние новости
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
Все новости...
Реклама: