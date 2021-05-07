Шестиклассница американской школы открыла стрельбу — трое раненых

Шестиклассница школы в городке Ригби, американский штат Айдахо, начала стрельбу из пистолета - пострадали двое учеников и один взрослый.

Источник: ABC News, The Guardian

Детали: Девочка вынула из своего рюкзака пистолет и начала стрельбу сразу после 9 утра. Двое были ранены в школьном коридоре, перед тем как девочка вышла на улицу и ранила еще одного человека. Учитель обезоружил ее и держал до прибытия полиции.

Ученики были эвакуированы в ближайшую среднюю школу.

Все трое жертв были ранены в конечности. Раненого взрослого уже выписали из больницы. Двое учеников - девочка и мальчик - останутся в больнице. Они получили травмы, не угрожающие жизни, однако одному из них может потребоваться операция.

Прокурор округа Джефферсон Марк Тейлор сообщил, что его офис будет выдвигать "соответствующие" обвинения - возможно, они будут включать три пункта обвинения в покушении на убийство.

Мотив стрельбы все еще расследуется.

Напомним: 13 апреля в средней школе Остин Ист-Магнет в Ноксвилле, Теннесси, произошла стрельба - погиб человек, еще один получил ранения.