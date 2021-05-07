Блинкен дал оценку своему визиту в Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает результативным свой визит в Украину.

Источник: Блинкен в Twitter

Прямая речь: "Продуктивно провел время в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и всеми, с кем я встречался".

Детали: По его словам, Соединенные Штаты полны решимости противостоять российской агрессии и поддерживать реформы, необходимые для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины.

Также Блинкен отметил, что был рад встретиться с "смелыми украинцами", которые ежедневно работают для преодоления коррупции и содействия судебной реформе в Украине.

"Они ведут свою страну к светлому будущему, за которое боролись украинцы во время Революции Достоинства", - добавил госсекретарь.

Предыстория: В четверг состоялся визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину.

Зеленский обсудил с ним вопрос Донбасса, "Северного потока-2" и реформ в Украине. В то же время Энтони Блинкен подчеркнул важность борьбы с коррупцией для дальнейшего продвижения реформ в Украине.

Помимо этого, состоялась встреча госсекретаря США, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и председателей депутатских фракций.