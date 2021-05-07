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Кулеба рассказал детали переговоров с главами МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга

Пятница, 7 мая 2021, 11:04

Усилия для сдерживания российской агрессии, Крымская платформа и поддержка украинских реформ были в центре обсуждения на встрече главы МИД Украины и его коллег из стран Бенилюкса в пятницу.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"Мы говорили о том, что ЕС и его отдельные страны-члены могут сделать дополнительно, чтобы сдержать Россию. Мы говорили о поддержке украинских реформ. Мы говорили о Крымской платформе, и мы будем ждать гостей из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга и их участия в этой платформе", - сказал Кулеба.

Он отметил, что выразил благодарность за неизменную и твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны трех государств Евросоюза.

На встрече также обсудили содействие европейской интеграции Украины, противодействие коронавирусу и присоединение Украины к Стамбульской конвенции, добавил министр.

Он напомнил, что последний подобный визит министров стран Бенилюкса состоялся в 2015 году.

Глава МИД Бельгии Софи Вильмес назвала визит сильным сигналом трех государств, чтобы показать их поддержку Украине.

Как сообщалось, накануне министры иностранных дел Нидерландов, Бельгии и Люксембурга в рамках визита в Украину посетили Донбасс.

Темы: Кулеба ДмитрийЕвропаЕСдипломатические отношения


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