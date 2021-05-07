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Кулеба сказал, как партнеры Украины могут вынудить РФ к конструктиву в "Нормандии"

Пятница, 7 мая 2021, 11:52
Кулеба сказал, как партнеры Украины могут вынудить РФ к конструктиву в Нормандии

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров Украины усилить давление на Россию, чтобы она конструктивно вела себя в Нормандском формате.

Об этом министр заявил на совместном с главами МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга брифинге в пятницу, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам Кулебы, Нормандский формат продолжает функционировать, хотя Украине бы хотелось, чтобы он был более эффективным.

"Расширение Нормандского формата требует согласия всех действующих участников, то есть прежде всего России.

Если на этом этапе изменение структуры Нормандского формата невозможно, то мы призываем наших друзей и партнеров помогать нам, а также Франции и Германии, давить на Россию, чтобы она конструктивно вела себя в Нормандском формате", - сказал министр.

Он также добавил, что сегодня Европейский Союз столкнулся с двумя испытаниями своей солидарности. "Первое - Россия. Второе - это COVID-19. Метафорически говоря, обоих можно описать как пандемию - политическую и в здравоохранении", - отметил Кулеба.

Ранее глава МИД рассказал, что усилия для сдерживания российской агрессии, Крымская платформа и поддержка украинских реформ были в центре обсуждения на встрече с министрами стран Бенилюкса в пятницу.

Темы: РосcияКулеба Дмитрийнормандский формат
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