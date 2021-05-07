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На выходные прогнозируют дожди, заморозки и сильный ветер

Пятница, 7 мая 2021, 13:53
На выходные прогнозируют дожди, заморозки и сильный ветер

На выходные синоптики прогнозируют заморозки и сильный ветер, в субботу возможны грозы и дожди.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко, Укргидрометцентр

Детали: В субботу прогнозируют периодические дожди, возможны грозы.

На западе, севере и в центре похолодание до +9+13 градусов, на юге, в Днепропетровской области и на востоке +14+19 градусов, в Луганской области до +22 градусов.

Ветер сильный северо-западный времени с штормовыми порывами до 15-20 м / с.

Кроме того, синоптики объявили предупреждение о порывах ветра и заморозках в Украине.

 

В ночь на воскресенье в западных областях Украины возможны заморозки на почве. Так, ночью 9 и 10 мая в западных, северных, центральных, ночью 10 мая и в восточных и южных областях на поверхности почвы заморозки 0-4°.

В воскресенье практически повсеместно в Украине будет светить солнце, разве на крайнем востоке немного задержится дождь.

На Левобережье удержится сильный ветер.

В общем, 9 мая днем ​​ожидается +13+18, на Закарпатье до +20+22 градусов.

 

В Киеве в субботу ожидается дождь, сильный ветер и низкая температура воздуха, +10+12 градусов.

В воскресенье в Киеве будет светить солнышко, а столбики термометров поднимутся до +13+15 градусов.

В Киевской области 8 мая днем ​​порывы ветра 15-18 м/с. Ночью 9 и 10 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-4°. В Киеве 8 мая днем ​​порывы ветра 15-18 м/с.

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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