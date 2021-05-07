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Двое мужчин заживо сожгли бездомного в Киеве – прокуратура

Пятница, 7 мая 2021, 13:57
Двое мужчин заживо сожгли бездомного в Киеве – прокуратура

Правоохранители задержали в Киеве двух мужчин, которые подозреваются в убийстве человека путем сожжения.

Источник: Киевская городская прокуратура в Facebook

Детали: Следствие установило, что 6 мая подозреваемые взяли легковоспламеняющееся вещество и прибыли в заброшенный дом, где находился бездомный. Сначала мужчины его избили, а затем облили легковоспламеняющимся веществом, подожгли и ушли. Свои действия они объяснили местью за якобы какие-то противоправные действия потерпевшего.

В дальнейшем пострадавший был госпитализирован, однако 7 мая умер в больнице.

Действия злоумышленников квалифицированы по статье "Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц". За это преступление им грозит пожизненное заключение.

Украинская правда

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Темы: Киевчрезвычайное происшествиекриминал
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