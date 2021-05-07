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Саммит ЕС обсудит приостановление действия патентов на вакцины от COVID-19

Пятница, 7 мая 2021, 14:03
Саммит ЕС обсудит приостановление действия патентов на вакцины от COVID-19

Лидеры ЕС на саммите в Порту 7-8 мая обсудят предложение США отменить патентную защиту вакцин против COVID-19, чтобы помочь ускорить окончание пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на FRANCE 24.

Это первый "физический" саммит лидеров ЕС за пять месяцев после встречи в Брюсселе в декабре прошлого года, где обсуждались расходы на восстановление экономики.

Еще один "физический" саммит в Брюсселе запланировано на конец этого месяца.

Напомним, ранее США поддержали инициативу более 100 стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) временно приостановить действие патентов на вакцины от коронавируса.

Европейский Союз заявил, что готов обсудить предложение США.

В то же время правительство Германии выступает за сохранение действия патентов на вакцины от коронавируса.

Снятие патентной защиты по вакцинам может позволить бедным странам массово производить препараты-синонимы запатентованных вакцин.

Темы: Covid-2019ЕСвакцинация
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