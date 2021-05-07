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Россия приостанавливает рейсы в Болгарию в начале туристического сезона

Пятница, 7 мая 2021, 14:56
Россия приостанавливает рейсы в Болгарию в начале туристического сезона

Россия приостанавливает выполнение авиарейсов для своих туристов в Болгарию минимум до конца мая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщила член правления Бургасской областной туристической палаты Эвелина Пулева в комментарии профильному болгарскому сайту TravelNews.

Последний рейс российской авиакомпании S7 в Бургас состоится 9 мая, сказала она. До этого времени с конца марта выполнялся один рейс в неделю.

Рейсы, как считают в Болгарии, приостановлены по призыву российского политика Владимира Жириновского, который попросил российские власти официально запретить приобретение недвижимости в Болгарии, а также поездки в страну для туризма.

Позже Пулева и аэропорты в Варне и Бургасе уточнили, что пока рейсы приостановлены только на май. Но непонятно, будут ли выполняться запланированные на июнь рейсы. Окончательное решение о полетах в Болгарию будет принято 11 мая, сообщило представительство российской авиакомпании S7 в Болгарии.

Туроператоры также рассказали, что у них есть информация от граждан России о том, что посольство Болгарии в Москве пока не выдает виз.

Решение российских властей может быть связано с тем, что Министерство иностранных дел Болгарии объявило российского дипломата персоной нон грата и обратилось в правоохранительные органы России с просьбой оказать всестороннюю помощь властям Болгарии в расследовании взрывов на болгарских складах с боеприпасами.

Как сообщалось, Россия с 15 апреля до 1 июня приостанавливает регулярные и чартерные авиарейсы в Турцию. Решение объяснили ситуацией с коронавирусом. 

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После встречи Эрдоган заявил, что выступает против нарастания напряжения в Черноморском регионе, и подтвердил поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины и инициативы "Крымской платформы".

Он сказал, что Турция готова оказать любую поддержку для того, чтобы снизить нарастающую в последнее время напряженность.

Темы: БолгарияРосcиятуризмавиа
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