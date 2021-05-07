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Германия разрешила доступ к вакцине АstraZeneca для всех взрослых

Пятница, 7 мая 2021, 15:45
Германия разрешила доступ к вакцине АstraZeneca для всех взрослых

Власти Германии разрешили использование вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca для всех лиц старше 18 лет, чтобы ускорить иммунизацию.

Об этом заявил министр здравоохранения Йенс Шпан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Шпан сказал, что вакцина должна стать доступной для всех, независимо от их истории болезни.

"Сегодня мы договорились полностью отменить приоритет вакцины AstraZeneca - это означает, что, когда вакцинация проводится в кабинетах врачей, врачи по своему усмотрению решают, кого и когда вакцинировать", - сказал он, добавив, что "вакцина может быть введена только после того, как пациент был проинформирован (о потенциальных рисках) врачом и было принято индивидуальное решение".

Этот шаг был предпринят после того, как вакцина AstraZeneca в начале этого года потеряла популярность в Германии после сообщений о редких случаях тромба у некоторых пациентов и последующей рекомендации национальных органов здравоохранения вводить укол только лицам старше 60 лет.

Врачи в Германии теперь также смогут принять решение о продолжительности времени, в течение которого пациенту следует подождать до приема второй дозы, интервал, который рекомендуют медицинские эксперты, может составлять от 4 до 12 недель в случае AstraZeneca.

Напомним, немецкий Бундестаг 6 мая одобрил распоряжение правительства страны о правах для тех, кто получил полную прививку от COVID-19 или перенес это заболевание.

Планируется, в частности, отменить для этих категорий лиц действие комендантского часа и ограничений на социальные контакты.

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Темы: Германия
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