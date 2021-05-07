На встрече глав МИД стран ЕС 10 мая не будет новых санкций против России

Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече 10 мая не будут принимать никаких решений относительно нового пакета санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Никаких новых санкций против России на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник", - написал Джозвяк.

Согласно официальной повестки дня, министры встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить трансатлантические отношения и Западные Балканы. В перечне вопросов также есть "отношения с Россией".

Напомним, 30 апреля РФ объявила персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых - вицепрезидентка Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

Боррель назвал это решение доказательством того, что РФ продолжает придерживаться пути конфронтации.

Как известно, 2 марта ЕС решил ввести санкции против четырех высокопоставленных российских государственных чиновников из-за заключения кремлевского критика Алексея Навального.

22 марта ЕС ввел санкции против двух граждан России из-за "чисток геев" в Чечне.