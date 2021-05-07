Лукашенко заявил, что Беларусь сделала свою вакцину от COVID-19

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19.

Источник: Государственное агентство "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину".

"У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится".

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