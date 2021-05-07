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Лукашенко заявил, что Беларусь сделала свою вакцину от COVID-19

Пятница, 7 мая 2021, 16:39
Лукашенко заявил, что Беларусь сделала свою вакцину от COVID-19

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19.

Источник: Государственное агентство "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину".

"У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится".

Предыстория:

  • В четверг в России зарегистрировали четвертую вакцину от коронавируса - "Спутник Лайт".
  • В марте в Еврокомиссии заявили, что ЕС совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V".
  • В январе министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" не будут регистрировать в Украине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусЛукашенковакцинация
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