Лукашенко заявил, что Беларусь сделала свою вакцину от COVID-19
Пятница, 7 мая 2021, 16:39
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19.
Источник: Государственное агентство "Белта"
Прямая речь Лукашенко: "В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину".
"У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится".
Предыстория:
- В четверг в России зарегистрировали четвертую вакцину от коронавируса - "Спутник Лайт".
- В марте в Еврокомиссии заявили, что ЕС совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V".
- В январе министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" не будут регистрировать в Украине.