В четверг на Донбассе от вражеской пули погиб 22-летний боец

6 мая на Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний военный из Коростеня Сергей Коробцов.

Источник: Коростенский горсовет, Armyinform

Дословно: "6 мая в зоне проведения ООС трагически погиб коростенец, выпускник НВК №12 Коробцов Сергей.

Парню летом было бы всего 23 года, осталась жена и маленький сын".

Детали: Боец погиб в районе поселка Пески, в Донецкой области, от огнестрельного пулевого ранения, несовместимого с жизнью.

Что было раньше: 6 мая в районе проведения операции Объединенных сил погибли 2 военнослужащих, еще один украинский воин получил осколочное ранение.

В частности, 6 мая в результате обстрела населенного пункта Новотроицкое погиб пехотинец 93-й бригады "Холодный Яр" Дмитрий Товчигречка.