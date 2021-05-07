В четверг на Донбассе от вражеской пули погиб 22-летний боец
Пятница, 7 мая 2021, 17:19
6 мая на Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний военный из Коростеня Сергей Коробцов.
Источник: Коростенский горсовет, Armyinform
Дословно: "6 мая в зоне проведения ООС трагически погиб коростенец, выпускник НВК №12 Коробцов Сергей.
Парню летом было бы всего 23 года, осталась жена и маленький сын".
Детали: Боец погиб в районе поселка Пески, в Донецкой области, от огнестрельного пулевого ранения, несовместимого с жизнью.
Что было раньше: 6 мая в районе проведения операции Объединенных сил погибли 2 военнослужащих, еще один украинский воин получил осколочное ранение.
В частности, 6 мая в результате обстрела населенного пункта Новотроицкое погиб пехотинец 93-й бригады "Холодный Яр" Дмитрий Товчигречка.
Украинская правда