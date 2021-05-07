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В четверг на Донбассе от вражеской пули погиб 22-летний боец

Пятница, 7 мая 2021, 17:19
В четверг на Донбассе от вражеской пули погиб 22-летний боец

6 мая на Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний военный из Коростеня Сергей Коробцов.

Источник: Коростенский горсоветArmyinform

Дословно: "6 мая в зоне проведения ООС трагически погиб коростенец, выпускник НВК №12 Коробцов Сергей.

Парню летом было бы всего 23 года, осталась жена и маленький сын".

Детали: Боец погиб в районе поселка Пески, в Донецкой области, от огнестрельного пулевого ранения, несовместимого с жизнью.

 

Что было раньше: 6 мая в районе проведения операции Объединенных сил погибли 2 военнослужащих, еще один украинский воин получил осколочное ранение.

В частности, 6 мая в результате обстрела населенного пункта Новотроицкое погиб пехотинец 93-й бригады "Холодный Яр" Дмитрий Товчигречка.

Украинская правда

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Темы: Донбасс
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