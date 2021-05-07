На Донбассе снова были обстрелы, обошлось без жертв

С начала суток 7 мая в зоне проведения операции объединенных сил зафиксировали 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "В частности, враг трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков.

С крупнокалиберных пулеметов оккупанты совершили обстрел в направлении населенных пунктов Верхнеторецкое и Невельское, а возле Авдеевки - еще и ручных противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Южное оккупанты провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2".

Детали: Указывается, что боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Предыстория: