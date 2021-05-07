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Зеленский пообещал Индии гуманитарный груз

Пятница, 7 мая 2021, 19:21

Украина в ближайшее время направит в Индию гуманитарный груз для борьбы с пандемией коронавируса.

Источник: сообщение Офиса президента о встрече президента с основателем и владельцем компании Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою

Прямая речь Зеленского: "Знаю, что правительство рассматривает возможность предоставить гуманитарную помощь Индии. Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ, и мы будем делать все, чтобы действительно помочь людям Индии.

Думаю, в ближайшие дни Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины".

Детали: Пунавала со своей стороны отметил, что Индия уже поставила Украину полмиллиона доз вакцины CoviShield от коронавируса. Эта вакцина была первой, которую получила Украина для проведения прививок.

Предыстория:

  • В четверг, 6 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинская власть готова помочь кислородом Индии в преодолении масштабного возгорания коронавируса.

Темы: ЗеленскийИндия


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