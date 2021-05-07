Зеленский пообещал Индии гуманитарный груз
Украина в ближайшее время направит в Индию гуманитарный груз для борьбы с пандемией коронавируса.
Источник: сообщение Офиса президента о встрече президента Владимира Зеленского с основателем и владельцем компании Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою, указ Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Знаю, что правительство рассматривает возможность предоставить гуманитарную помощь Индии. Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ, и мы будем делать все, чтобы действительно помочь людям Индии.
Думаю, в ближайшие дни Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины".
Детали: Пунавала со своей стороны отметил, что Индия уже поставила Украину полмиллиона доз вакцины CoviShield от коронавируса. Эта вакцина была первой, которую получила Украина для проведения прививок.
Позже Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Республике Индия.
Предыстория:
- В четверг, 6 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинская власть готова помочь кислородом Индии в преодолении масштабного возгорания коронавируса.