Зеленский пообещал Индии гуманитарный груз

Украина в ближайшее время направит в Индию гуманитарный груз для борьбы с пандемией коронавируса.

Источник: сообщение Офиса президента о встрече президента с основателем и владельцем компании Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою

Прямая речь Зеленского: "Знаю, что правительство рассматривает возможность предоставить гуманитарную помощь Индии. Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ, и мы будем делать все, чтобы действительно помочь людям Индии.

Думаю, в ближайшие дни Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины".

Детали: Пунавала со своей стороны отметил, что Индия уже поставила Украину полмиллиона доз вакцины CoviShield от коронавируса. Эта вакцина была первой, которую получила Украина для проведения прививок.

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