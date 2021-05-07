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Вице-премьер Стефанишина едет в Брюссель накануне саммита НАТО

Пятница, 7 мая 2021, 19:33

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина посетит Брюссель меньше чем за месяц до саммита НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Интенсивность диалога Украина-НАТО будет оставаться высокой. Сейчас работаем над расширением сотрудничества по конкретным направлениям в рамках Партнерства расширенных возможностей. Во время своего визита в Брюссель 17-18 мая буду обсуждать все важные вопросы взаимодействия Украина-НАТО", - написала Стефанишина.

Она также прокомментировала информацию о том, что Украину якобы не пригласили к участию в саммите НАТО, которую в пятницу активно распространяли оппозиционные политики и лидеры мнений.

"Повестка дня саммита НАТО еще не утверждена. Определена только его дата 14 июня. Саммит проводится при участии стран-членов Альянса. Формат участия в нем партнеров, в частности Украины, определяется в двустороннем диалоге. Эта работа еще продолжается и рано окончательно говорить о результатах", - заявила вице-премьер.

НАТО проводит саммиты лидеров на высшем уровне один раз в два года. Прошлый саммит состоялся в июле 2018 года в Брюсселе, и следующий, по плану, должен был пройти в 2020 году, но на встрече в Лондоне, которая была приурочена к 70-летию основания Альянса, запланировали его на 2021 год.

Украину приглашали на саммиты НАТО, но это происходило не каждый раз. В 2018 году в Брюссель ездил пятый президент Петр Порошенко.

Темы: НАТОКабинет министров


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