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В Киеве усилили контроль за вакцинацией и показали карту пунктов прививки

Пятница, 7 мая 2021, 19:51
В Киеве усилили контроль за вакцинацией и показали карту пунктов прививки
скриншот

В Киеве создали электронную карту пунктов вакцинации от COVID-19.

Источник: КГГА

Прямая речь директора Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург: "На карту нанесены пункты прививок, в которых вакцинируют от COVID-19. Это места, где можно прививаться. Но при этом необходимо помнить, кто именно сейчас имеет право вакцинироваться".

Детали: Воспользоваться картой можно по этой ссылке.

Гинзбург посоветовала всем, кто входит в целевые группы обратиться по вопросам вакцинации к врачу, с которым подписана декларация. Этот совет касается и тех киевлян, родители которых старше 65 лет.

Также сообщается, что в столице усилили контроль за использованием вакцины от COVID-19 исключительно для целевых групп, определенных дорожной картой МОЗ Украины.

Гинзбург подписала письмо с соответствующим призывом к главам райгосадминистраций, в подчинении которых находятся центры первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностические центры, на базе которых расположены прививочные пункты.

В письме содержится напоминание о том, что сегодня проводится вакцинация лиц возрастной группы 65 лет и старше, и граждан из целевых групп предыдущих этапов вакцинации. А также сообщается, что встречаются (в частности, по сообщениям граждан в социальных сетях) случаи вакцинации лиц, не входящих в приоритетные группы, определенных дорожной картой, что, по словам властей, недопустимо.

Справка: По требованиям дорожной карты Минздрава Украины начиная с 28 апреля 2021 года начата массовая вакцинация лиц 65+. Также продолжается вакцинация тех, кто вошел в I и II этапы прививки. Это медицинские работники (врачи, средний и младший медицинский персонал), работающие в учреждениях здравоохранения где оказывают стационарную помощь больным коронавирусной болезнью COVID-19; работники мобильных бригад по вакцинации; все работники лабораторий, проводящих лабораторные исследования на COVID-19; работники экстренной медицинской помощи, включая водителей; медицинские работники первичного уровня оказания помощи; работники других учреждений здравоохранения, которые не предоставляют стационарную помощь больным COVID-19, независимо от подчинения; социальные работники и другие работники социальной сферы; работники системы общественного здоровья; люди в возрасте 80+; иждивенцы и сотрудники гериатрических пансионатов.

Украинская правда

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Темы: вакцинацияКиев
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