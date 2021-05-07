В Британии две трети взрослых получили первую дозу вакцины от коронавируса

В Великобритании первую дозу вакцины от коронавируса получили две трети взрослых граждан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

"Две трети взрослых получили первую дозу вакцины против COVID. Спасибо всем, кто добился такого успеха в масштабах всей Великобритании. Пожалуйста, зарегистрируйтесь на укол, когда вам предложат, и получите вторую дозу, чтобы обеспечить вам максимальную защиту", - написал Джонсон в Twitter.

В пятницу стадо известно, что большинству взрослых британцев в возрасте до 40 лет будет предоставлена альтернатива вакцине Oxford-AstraZeneca из-за редких случаев образования тромбов после получения этого препарата.

Регулирующий орган Великобритании по безопасности лекарственных средств заявил, что было 242 случаев с тромбами и 49 смертей, при этом было введено 28,5 миллиона доз вакцины.

Но риск немного выше в более молодых возрастных группах. На решение также повлияли низкий уровень случаев коронавируса и доступность альтернативных вакцин.

Риск образования тромба составляет примерно один на 100 000 для людей в возрасте от 40 лет, но повышается до одного из 60 000 для людей в возрасте от 30 лет.