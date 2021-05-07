В Британии две трети взрослых получили первую дозу вакцины от коронавируса
В Великобритании первую дозу вакцины от коронавируса получили две трети взрослых граждан.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.
"Две трети взрослых получили первую дозу вакцины против COVID. Спасибо всем, кто добился такого успеха в масштабах всей Великобритании. Пожалуйста, зарегистрируйтесь на укол, когда вам предложат, и получите вторую дозу, чтобы обеспечить вам максимальную защиту", - написал Джонсон в Twitter.
В пятницу стадо известно, что большинству взрослых британцев в возрасте до 40 лет будет предоставлена альтернатива вакцине Oxford-AstraZeneca из-за редких случаев образования тромбов после получения этого препарата.
Регулирующий орган Великобритании по безопасности лекарственных средств заявил, что было 242 случаев с тромбами и 49 смертей, при этом было введено 28,5 миллиона доз вакцины.
Но риск немного выше в более молодых возрастных группах. На решение также повлияли низкий уровень случаев коронавируса и доступность альтернативных вакцин.
Риск образования тромба составляет примерно один на 100 000 для людей в возрасте от 40 лет, но повышается до одного из 60 000 для людей в возрасте от 30 лет.