Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Британии две трети взрослых получили первую дозу вакцины от коронавируса

Пятница, 7 мая 2021, 20:44

В Великобритании первую дозу вакцины от коронавируса получили две трети взрослых граждан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

"Две трети взрослых получили первую дозу вакцины против COVID. Спасибо всем, кто добился такого успеха в масштабах всей Великобритании. Пожалуйста, зарегистрируйтесь на укол, когда вам предложат, и получите вторую дозу, чтобы обеспечить вам максимальную защиту", - написал Джонсон в Twitter.

В пятницу стадо известно, что большинству взрослых британцев в возрасте до 40 лет будет предоставлена альтернатива вакцине Oxford-AstraZeneca из-за редких случаев образования тромбов после получения этого препарата.

Регулирующий орган Великобритании по безопасности лекарственных средств заявил, что было 242 случаев с тромбами и 49 смертей, при этом было введено 28,5 миллиона доз вакцины.

Но риск немного выше в более молодых возрастных группах. На решение также повлияли низкий уровень случаев коронавируса и доступность альтернативных вакцин.

Риск образования тромба составляет примерно один на 100 000 для людей в возрасте от 40 лет, но повышается до одного из 60 000 для людей в возрасте от 30 лет.

Темы: Великобританиявакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Лишенный гражданства "контрабандист" подал в суд на Зеленского, СБУ и СНБО

Россия отпустила украинского политзаключенного после 7 лет колонии

инфографикаВ Украине не осталось ни одной красной зоны, где свирепствует COVID

инфографикаУкраинцы определились, праздновать ли 8 и 9 мая

Украина вышла из третьей волны пандемии – Степанов

фотоВстреча Блинкена с Епифанием: митрополит ПЦУ раскрыл детали разговора

Все новости...
Великобритания
Делегация Индии в Лондоне самоизолировалась и подключится к министрам  G7 виртуально
США и Британия заявили о совместном противодействии агрессии РФ против Украины
Британия принимает первую личную встречу министров G7 от начала пандемии
Последние новости
20:44
В Британии две трети взрослых получили первую дозу вакцины от коронавируса
20:20
С начала года в Украине зарегистрировано более 120 тысяч подержанных авто - ассоциация
20:13
Нетаньяху в разговоре с Путиным вспомнил о Киеве. В ОП предполагают, что речь могла идти о Донбассе
20:12
Бельгия разрешила экстрадицию в Грецию осужденного ультраправого евродепутата
20:11
Wizz Air запускает 4 новых маршрута из Львова
19:51
В Киеве усилили контроль за вакцинацией и показали карту пунктов прививки
19:33
Вице-премьер Стефанишина едет в Брюссель накануне саммита НАТО
19:30
Оператор завершил сезон отбора газа из хранилищ с рекордными за 7 лет объемами
19:21
ОбновленоЗеленский пообещал Индии гуманитарный груз
19:09
Словакия: тесты "Спутник V" в Венгрии не подтвердили, что это "не та" вакцина
Все новости...