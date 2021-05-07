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СМИ: Исторический дом возле "Салюта" за 300 млн грн планирует купить сомнительна фирма

Пятница, 7 мая 2021, 21:34

Историческое здание площадью 6700 квадратов возле гостиницы "Салют" в центре Киева планирует выкупить за более чем 307 миллионов гривен малоизвестная фирма "Перфом Стандарт".

Источник: материал "Слидство.Инфо"

Детали: Фирма победила на аукционе 30 апреля в системе электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) Министерства юстиции. До 19 мая она должна перечислить средства продавцу.

Судя по описанию в системе электронных торгов, этот дом построили более ста лет назад и он является памятником архитектуры и градостроительства местного значения. Во времена Первой мировой войны там было военное училище, а при гетмане Павле Скоропадском - военное министерство Украинского Государства.

В аукционе приняли участие три компании и победителем стала "Перфом Стандарт". Сведения о других двух участников пока скрыты в силу специфики работы системы СЕТАМ, которая обнародует их после перечисления средств победителем.

Журналисты указывают, что компания "Перфом Стандарт" создали более года назад и она имеет 15 тысяч гривен уставного капитала. Пол года назад новой владелицей фирмы стала Инна Прилепко родом из Алчевска, которая больше не владеет ни одним бизнесом.

В то же время, как утверждают журналисты, пол года назад директором фирмы-победителя торгов стала Екатерина Каменщикова.

На вопрос о планах на историческое здание в центре Киева она ответила, что "пока не может ответить на этот вопрос", а также, что "не решает эти вопросы сама". Также она добавила, что не знакома с владелицей фирмы Инной Прилепко.

Здание возле гостиницы "Салют" ранее принадлежала "Дельта Банка", который Национальный банк в 2015 году признал неплатежеспособным.

После того Фонд гарантирования вкладов продал этот дом на аукционе за 210 млн гривен компании "ЗВ Риэлти", которую связывают с бывшим народным депутатом и миллиардером Константином Жеваго. С ним же связан и сам отель "Салют".

Журналисты указывают, что недавно относительно компании "ЗВ Риэлти" было возбуждено дело о банкротстве.

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Темы: Киевистория
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