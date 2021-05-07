Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СМИ: Исторический дом возле "Салюта" за 300 млн грн планирует купить сомнительна фирма

Пятница, 7 мая 2021, 21:34

Историческое здание площадью 6700 квадратов возле гостиницы "Салют" в центре Киева планирует выкупить за более чем 307 миллионов гривен малоизвестная фирма "Перфом Стандарт".

Источник: материал "Слидство.Инфо"

Детали: Фирма победила на аукционе 30 апреля в системе электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) Министерства юстиции. До 19 мая она должна перечислить средства продавцу.

Судя по описанию в системе электронных торгов, этот дом построили более ста лет назад и он является памятником архитектуры и градостроительства местного значения. Во времена Первой мировой войны там было военное училище, а при гетмане Павле Скоропадском - военное министерство Украинского Государства.

В аукционе приняли участие три компании и победителем стала "Перфом Стандарт". Сведения о других двух участников пока скрыты в силу специфики работы системы СЕТАМ, которая обнародует их после перечисления средств победителем.

Журналисты указывают, что компания "Перфом Стандарт" создали более года назад и она имеет 15 тысяч гривен уставного капитала. Пол года назад новой владелицей фирмы стала Инна Прилепко родом из Алчевска, которая больше не владеет ни одним бизнесом.

В то же время, как утверждают журналисты, пол года назад директором фирмы-победителя торгов стала Екатерина Каменщикова.

На вопрос о планах на историческое здание в центре Киева она ответила, что "пока не может ответить на этот вопрос", а также, что "не решает эти вопросы сама". Также она добавила, что не знакома с владелицей фирмы Инной Прилепко.

Здание возле гостиницы "Салют" ранее принадлежала "Дельта Банка", который Национальный банк в 2015 году признал неплатежеспособным.

После того Фонд гарантирования вкладов продал этот дом на аукционе за 210 млн гривен компании "ЗВ Риэлти", которую связывают с бывшим народным депутатом и миллиардером Константином Жеваго. С ним же связан и сам отель "Салют".

Журналисты указывают, что недавно относительно компании "ЗВ Риэлти" было возбуждено дело о банкротстве.

Темы: Киевистория


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 7 мая: выход из третьей волны, вооружение от США

В Киеве усилили контроль за вакцинацией и показали карту пунктов прививки

Лишенный гражданства "контрабандист" подал в суд на Зеленского, СБУ и СНБО

Россия отпустила украинского политзаключенного после 7 лет колонии

инфографикаВ Украине не осталось ни одной красной зоны, где свирепствует COVID

инфографикаУкраинцы определились, праздновать ли 8 и 9 мая

Все новости...
Киев
В Киеве усилили контроль за вакцинацией и показали карту пунктов прививки
9 мая в Киеве: полиция начеку, масштабных акций не планируется
Двое мужчин заживо сожгли бездомного в Киеве – прокуратура
Последние новости
21:34
СМИ: Исторический дом возле "Салюта" за 300 млн грн планирует купить сомнительна фирма
21:30
Новости 7 мая: выход из третьей волны, вооружение от США
21:20
Допинг-тест: Спортивный арбитраж отклонил вторую апелляцию теннисистки Ястремской
21:01
Нацбанк ослабил курс гривни на 11 мая
20:44
В Британии две трети взрослых получили первую дозу вакцины от коронавируса
20:20
С начала года в Украине зарегистрировано более 120 тысяч подержанных авто - ассоциация
20:13
Нетаньяху в разговоре с Путиным вспомнил о Киеве. В ОП предполагают, что речь могла идти о Донбассе
20:12
Бельгия разрешила экстрадицию в Грецию осужденного ультраправого евродепутата
20:11
Wizz Air запускает 4 новых маршрута из Львова
19:51
В Киеве усилили контроль за вакцинацией и показали карту пунктов прививки
Все новости...