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Не Монзуль единой: в УПЛ дебютирует вторая женщина главный арбитр

Пятница, 7 мая 2021, 21:52
Не Монзуль единой: в УПЛ дебютирует вторая женщина главный арбитр

На поединке 26-го тура украинской футбольной Премьер-лиги "Львов" - "Олимпик" (Донецк) в качестве главного арбитра высшего дивизиона дебютирует Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.

Источник: "Укринформ"

Детали: Анастасия Романюк награждена призом "Лучший арбитр первой лиги" по итогам 2020 года. Также она работала на двух матчах Кубка Украины в этом сезоне: "Нива" (Винница) - "Кристалл" (Херсон) и "Ужгород" - "Буковина" (Черновцы).

С 2015 года Романюк - арбитр категории ФИФА. В ноябре 2020 году она была четвертым судьей в составе украинской женской бригады арбитров на матчи Лиги наций УЕФА Сан-Марино - Гибралтар.

Что предшествовало: Первой женщиной-арбитром в Украине, которая попала в элитную категорию ФИФА и начала обслуживать матчи Премьер-лиги Украины (в 2016 году) стала Екатерина Монзуль.

Темы: футбол
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