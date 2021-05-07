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66% украинцев употребляют спиртное, 7% пьют еженедельно – опрос

Пятница, 7 мая 2021, 23:55

Две трети украинцев употребляют алкогольные напитки.

Источник: опрос, проведенный 25-27 апреля Социологической группой Рейтинг

Дословно: "66% опрошенных украинцев употребляют алкогольные напитки. 33% употребляют его реже, чем раз в месяц, 26% - несколько раз в месяц, 7% - несколько раз в неделю, 1% - каждый день.

 

Несмотря на это 32% опрошенных вообще не употребляют алкогольных напитков. Чаще алкоголь употребляют мужчины, молодежь и люди среднего возраста и более обеспеченные".

Детали: Указывается, что мужчины в любом возрасте потребляют алкоголь чаще, чем женщины.

Также молодежь чаще употребляет алкоголь, независимо от места жительства.

Самыми популярными алкогольными напитками среди опрошенных, употребляющих алкоголь, является вино (36%) и пиво (29%).

 

Водку употребляют 20%, коньяк - 17%, домашние вина, настойки - 14%, шампанское, игристые вина - 12%, виски - 7%, самогон - 6%. Такие напитки как сидр, ром, наливки или настойки, вермут, коктейли, джин, ликеры употребляют 1-2%.

Справка: Опрос проводился среди 1500 респондентов. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.

Темы: украинцыопрос


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