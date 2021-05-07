Порывистый ветер, гроза, заморозки: погода готовит "сюрпризы" на выходные

В ближайшие три выходных дня в Украине ожидаются порывы ветра, заморозки, на Киевщине - гроза.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: По данным Укргидрометцентра, ночью 8 мая в Киевской области гроза. 8 мая утром и днем ​​в Украине порывы северо-западного ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Ночью 9 и 10 мая в западных, северных, центральных, ночью 10 мая и в восточных и южных областях на поверхности почвы заморозки 0-4°.

На Киевщине 8 мая днем ​​порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый). Ночью 9 и 10 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-4°.

В столице 8 мая днем ​​порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый).