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Из-за похищения Чауса СБУ возбудила уголовное дело – СМИ

Суббота, 8 мая 2021, 00:37

По сообщению средства массовой информации со ссылкой на слова адвоката, по факту исчезновения в Молдове украинского экс-судьи Николая Чауса Служба безопасности Украины открыла уголовное производство.

Источник: Hromadske со ссылкой на адвоката Чауса

Прямая речь адвоката Чауса Александра Вишневого: "Со мной консультируется мать Николая Чауса, которую сегодня допрашивали сотрудники СБУ, и я общался со следователем. Но применительно к статьям информации пока нет. Буду знать чуть позже".

Детали: Раньше Светлана Чаус ㅡ жена украинского экс-судьи Николая Чауса ㅡ обратилась с заявлением к президенту Владимира Зеленского с просьбой вмешаться в поиски ее мужа.

Она заявила, что пропавший мужчина не собирался уклоняться от правосудия, а ожидал решения, чтобы вернуться в Украину в соответствии с процедурой.

Адвокат экс-судьи Вишневый отметил, заявление о преступлении подали еще 12 апреля, но до сих пор производство не открывали.

Предыстория:

  • 3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили экс-судью Николая Чауса в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.
  • Президент Молдовы Майя Санду назвала недопустимым тот факт, что в стране похитили украинского судью Николая Чауcа.
  • МВД Молдовы уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.
  • По данным СМИ, к похищению Чауса могут быть причастны украинские разведчики.

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Темы: МолдоваУкраинаСБУ


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